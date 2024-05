La svolta elettrica è matura? Le ragioni del sì e del no

La svolta elettrica nell’auto è matura? Le ragioni del sì e del no a confronto in un convegno organizzato da Vaielettrico a E-Tech, Bologna Fiere. Oggi, mercoledì 8 maggio, il bis con un incontro sulla ricarica nei condomini (qui orario e dettagli).

La svolta elettrica è matura? Le ragioni del no secondo Fontanelli

È stato il giornalista Guido Fontanelli di Panorama a sostenere le ragioni del no. Spiegando di non dubitare che il futuro sarà elettrico, ma anche di essere altrettanto convinto che le condizioni per una diffusione di massa oggi non ci sono. “Nelle grandi città ricaricare l’auto è un’impresa e per di più i costi delle colonnine sono lievitati in modo impressionante. Senza contare che spesso le stazioni di ricarica sono fuori uso. Per questo io ho scelto un’auto come la Toyota Prius, un’ibrida molto efficiente e con emissioni molto limitate. Bisogna esser realisti, le elettriche costano ancora troppo e troppi italiani non possono permettersele“.

La svolta elettrica? Le ragioni del sì secondo Macina di Presa Diretta

È toccato a Alessandro Macina, inviato speciale di Presa Diretta (Rai Tre), replicare a Fontanelli. Spiegando di avere voluto testare personalmente la praticabilità di un’auto elettrica nella vita di tutti giorni in una grande città come Roma, noleggiando una Fiat 500e. E di non avere trovato alcuna difficoltà: “Basta solo avere un minimo di programmazione e la vita in elettrico è assolutamente possibile già oggi. L’abbiamo dimostrato nell’inchiesta data in onda qualche settimana fa, andando alla ricerca dei fatti senza sposare una o l’altra tifoseria“. Macina è autore del libro-inchiesta ‘Chi ha paura dell’auto elettrica?’ in cui 8 fake news vengono sottoposte alla prova dei fatti.

Il prof e l’inventore di PKC: perché le EV convengono già oggi (e l’ambiente…)

Il professor Leonardo Setti, un fisico dell’Università di Bologna, si è occupato invece del modo in cui il mondo accademico sta affrontando il tema. Spiegando che ormai il 90% almeno dei ricercatori ritiene ineludibile una svolta virtuosa anche per le emissioni nei trasporti. Con il duplice obbiettivo di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e di combattere i cambiamenti climatici. E ha spiegato che in Italia l’auto-produzione dell’energia da rinnovabili ha margini di crescita incredibili. Con la possibilità di abbassare notevolmente i costi delle bollette. Setti guida auto elettriche dal 2015 ed è uno dei principali animatori in Italia delle Comunità Solari, un modo concreto di condividere stili di vita più sostenibili. Infine Leonardo Spacone, creatore dell’app Power Cruise Control, ha spiegato che già oggi le auto elettriche sono molto più convenienti anche sul piano economico. “È vero che costano un po’ di più, ma poi il costo di mantenimento è molto più contenuto. Anche se non si ha possibilità di ricaricare a casa, basta informarsi e si trovano app con cui farlo nelle colonnine a prezzi più competitivi rispetto alla benzina o al gasolio“.