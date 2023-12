Ricarica on the road? A Milano il cavo passa sopra il marciapiede

Ecco la ricarica on the road. Da una botola sotto una sedia spunta il cavo che poi corre sul marciapiede, in gran parte protetto da un placca di plastica, fino all’auto. In questo caso una Tesla ma si può caricare anche una Porsche. Siamo a Milano, davanti a un hotel a quattro stelle che offre il servizio stradale. Niente di furtivo. Tutto in regola. Grazie ad un accordo con il Comune il Mokinba Hotels Baviera è un Destination Charging di Tesla.

Soluzione on the road

Le foto che state osservando ci sono state inviate da Patrick Droulers, un pioniere della mobilità elettrica, e ci hanno sorpreso. Ma è tutto regolare ci ha spiegato Patrick: “Un accordo con il Comune di Milano“.

Abbiamo telefonato alla reception dell’hotel e il gentile operatore ci ha confermato: “Si la ricarica è proprio davanti a noi, sulla strada“. Il cavo corre sul marciapiede: “Esatto, a diposizione dei nostri clienti“.

Quanto costa? “Sono 30 euro”. Ma questo è un dettaglio rispetto al modello di ricarica. Una soluzione anche per quei condomini dove mancano i box auto, ma anche per bar, negozi, uffici che possono offrire il servizio a clienti e utenti.

Su strada all’estero, ma non mancano soluzioni italiane

A Londra la carica on the road è diffusa tramite i lampioni (leggi qui), ma anche questa può essere un’alternativa da prendere in considerazione soprattutto quando in strada la gran parte delle auto saranno elettriche.

Guardiamo all’estero, non solo Londra. Eppure in Italia ci sono aziende che propongono queste soluzioni dal lontano 2011, ne abbiamo scritto nel 2017 (leggi qui), più altre recenti (leggi qui) che però non ricevono attenzione dai Comuni. Nel capoluogo lombardo dovrebbero preso arrivare anche le City Plug ideate da A2A. Servirebbe un piano regolatore elettrico comunale per valorizzare la struttura esistente e immaginare soluzioni per comunità post fossili.

Oltre la ricarica in strada, transfer in Tesla e tour milanese in Ape Calessino

Curiosando nel sito dell’hotel per verificare la notizia della ricarica on the road abbiamo scoperto che i Mokinba Hotels hanno scelto Tesla per accompagnare i clienti nei transfer già dal 2019.

Ma non è finita qui. Sempre sul sito potete scoprire che “Il Mokinba Hotels ha il piacere di presentarvi un nuovo servizio: MilanoTour con un simpatico Ape Calessino Elettrico. Lasciatevi trasportare in un piacevole e romantico tour attraverso i monumenti più belli di Milano“. Il turismo come volano per la mobilità a emissioni zero.

