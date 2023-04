City Plug di A2A: ecco perchè sarà il Santo Graal della ricarica

Con il lancio, a Brescia, del primo hub di ricarica metropolitano City Plug, A2A E-Mobility ha aperto la strada di quella che potrebbe diventare, e secondo noi diventerà, la modalità di rifornimento prevalente nelle grandi città. Escludendo infatti chi dispone di uno spazio auto privato per la ricarica domestica (una minoranza nei nostri centri urbani), per tutti gli altri si pone il problema di avere in strada, possibilmente a due passi da casa, una soluzione analoga: una colonnina a bassa potenza da utilizzare per tutto l’arco della nottre. Questo è il progetto City Plug. Vediamo allora di conoscerlo meglio, direttamente dalle parole di chi l’ha pensato, progettato, realizzato e fortemente voluto.

City Plug secondo Mazzoncini/ Questa è la “ciabatta” della ricarica

L’ha pensato Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A con un passato al vertice di Trenitalia. Mazzoncini è un automobilista elettrico di lungo corso. Tanto che, dice, «i miei figli viaggiano in auto elettrica da quando sono nati». Tre le auto elettriche in famiglia: una gloriosa 500 L color aragosta degli anni 70 retrofittata, una Tesla e una Renault Zoe.

La filosofia del progetto City Plug di A2A ce la spiega così: «Ha presente le prese elettriche a ciabatta? Nelle nostre case abbiamo tante cose da attaccare alla corrente elettrica; se servisse una presa per ognuna, dovremmo chiamare un muratore un elettricista, spaccare tutti i muri e installarne decine in ogni stanza. Il risultato sarebbe molto brutto e molto costoso. Per fortuna hanno inventato la ciabatta che alimenta molti oggetti da una sola presa. Ecco: City Plug è la ciabatta della ricarica». Al costo di una sola stazione quick in AC si può realizzate un hub intero con 7 colonnine; addirittura 20 hub per 140 punti di ricarica al costo di un supercharger ad alta potenza in DC.

City Plug secondo Pressi/ La ricarica domestica in strada per chi non ha garage

Il primo hub City Plug l’ha realizzato Fabio Pressi, CEO di A2A E-Mobility. «City Plug _ ci spiega _ nasce come un modulo standard da sette colonnine collegate tutte in parallelo, tutte alimentate in bassa tensione dallo stesso punto di allacciamento. La potenza la potenza di 7,4 kW si distribuisce in base al numero di auto collegate. Questo è un concetto importante perchè abbiamo pensato a un’ infrastruttura che possa essere sostenibile per le città e utile per i cittadini. Le prese sono del Tipo 2, il pagamento è abilitato con tutte le App dei 45 mobility service provider nostri partner. La ricarica lenta può durare per tutta la notte, senza limiti di tempo. Insomma, abbiamo portato in strada una modalità di ricarica simile a quella domestica, anche per chi non ha il garage».

City Plug secondo Giugiaro/ Visibile quanto basta, compatibile, piacevole

L’ha disegnato Fabrizio Giugiaro, presidente di Gugiaro Architettura, partendo da un prototipo frutto di un concorso fra i dipendenti di A2A. Con quali idee guida? «La colonnina _ risponde _ è un oggetto che avremo con diffusione estrema in tutte le città. Che diventi un elemento di arredo urbano è un dato di fatto. Cosa deve comunicare? Deve essere visto, ma deve essere una cosa normale, non troppo invasiva quindi compatibile con città moderne ma anche con le nostre bellissime città di architettura storica. E nello stesso tempo abbiamo voluto farlo semplice, poco costoso e con un design che piace».

City Plug secondo Manzoni/ ottimizza la spesa, l’utilizzo di energia e lo spazio

L’ha fortemente voluto l’Amministrazione comunale di Brescia, come racconta l’Assessore alla mobilità Federico Manzoni: «City Plug è il risultato di un confronto competitivo fra più operatori stimolati a trovare una soluzione per la ricarica nelle aree residenziali prive di autorimesse e garages privati. A2A si è fatta trovare pronta con un progetto intelligente, non invasivo, anzi quasi impercettibile nel contesto cittadino. City Plug utilizza in modo ottimale le risorse economiche, energetiche e lo spazio pubblico disponibile in una dimensione urbana. Lo replicheremo certamente a Brescia in altre aree residenziali e penso che potrà essere adottato da molte altre città italiane».

