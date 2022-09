Ricarica in hotel? Gratis come il WiFi. Funziona e l’idea si copia

Ricarica per auto e moto elettriche gratis come il WiFi. Non esistono più, infatti, gli hotel, ma pure bar e ristoranti, che fanno pagare la connessione. “Sarebbe brutto” spiega Daniele Verardi dell’hotel Centosedici di Terracina che ai clienti l’energia la regala.

Il servizio funziona, ha un ritorno economico e un concorrente l’ha pure copiato. Ha chiesto informazioni su come installare la colonnina. Situazione ben diversa da quella del ristoratore di Sassari che l’offriva a tutti e in tanti ne hanno approfittato, fino alla sospensione del servizio causa troppi maleducati.

A Terracina mancano le colonnine pubbliche, ma all’hotel Centosedici si ricarica

Daniele spiega come mai ha investito nella ricarica gratuita. “A Terracina mancano le colonnine pubbliche”. Sembra difficile da credere nel 2022 ma ci sono altri Comuni latitanti su questo servizio essenziale come abbiamo documentato a Trieste e Granarolo (anche se presto ne saranno installate 10).

Ma torniamo a Daniele che prosegue il racconto: “Avevo parecchi clienti che mi chiedevano di ricaricare con il carichino. Abbiamo deciso di investire e prendere una fetta di mercato composto da clienti che hanno l‘esigenza di caricare. A febbraio 2022 abbiamo installato la colonnina trifase fino a 22 kW. Una buona soluzione, non tutte le auto riescono a sfruttare questa potenza“.

“Tanti clienti nuovi, subito dopo l’ha installata anche un altro hotel”

Pochi mesi dopo Daniele può già tracciare un bilancio positivo. “Abbiamo avuto tanti clienti nuovi che proprio per le esigenze dell’auto vengono da noi. Ha funzionato e subito dopo, poco più di un mese, anche un altro albergo l’ha voluta installare. Sono venuti a chiedere informazioni a noi sul funzionamento“.

Ma come funziona? “E’ un servizio su prenotazione per razionalizzare l’uso“. Gratuito? “Si. Abbiamo fatto i conti e visto che un cliente mediamente carica intorno ai 20 kW – da 10 ai 30 sono gli estremi – ma una stanza la paga dagli 80 ai 100 euro. I costi si recuperano“. Pochi euro valgono la colonnina.

“E’ come il WiFi, un servizio necessario e da offrire gratuitamente”

L’opzione gratuita funziona. “Anche per il servizio del ristorante. Far pagare diventa scomodo e pure e brutto da comunicare ai clienti. Alla fine si è andati a incrementare i servizi dell’hotel. In questo modo si intercetta anche una nuova fascia di clientela, mediamente predisposta a spendere di più“. Alla fine dei conti “si prende un cliente nuovo e valido“.

Non mancano i maleducati “Quelli che reclamano la ricarica gratuita…”

Non sono tutte rose e fiori. Lo sa bene Daniele: “Non si può immaginare quante persone, con molta arroganza anche, venivano dicendo che potevano caricare gratis solo perché era su Nextcharge e “segnalata gratuita” quando in realtà è specificato che è solo per gli ospiti della struttura“. Senza limiti: “Una volta un tizio si arrabbiò dicendo che lui aveva preso l’hotel vicino, non il nostro, solo perché aveva letto che poteva ricaricare gratis“.

Le contromisure: non si ricarica in autonomia

Per evitare noie e inutili discussioni Daniele si è attrezzato: “La colonnina ovviamente essendo su strada è visibile ma chiusa a chiave. Non si può ricaricare in autonomia, c’è bisogno dell’intervento della reception, attiva h24, per far partire l’operazione“.

Ricarica per i clienti, ma pure per la 500e aziendale a noleggio e lo scooter Nio di proprietà. “Siamo soddisfatti della scelta elettrica. Prima avevamo una 500 Abarth, l’elettrica va benissimo. Ci facciamo 8/9mila chilometri l’anno“.

Si vuole fra crescere la flotta dell’hotel: “Stiamo valutando un Doblò elettrico per sostituire il pulmino da nove posti che usavamo per i transfer con i russi che però non ci sono più. Possiamo puntare anche al trasporto di qualche prodotto del nostro agriturismo che alimenta hotel e ristorante“.

Anche qui dove si coltiva frutta e verdura su 20 ettari si punta alle emissioni zero: “Con un impianto fotovoltaico finanziato con i fondi del Pnrr che ci permette di installare i pannelli e sostituire gli infissi“.

