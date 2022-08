Una bolletta da 27.000 euro che ferma il cuore e una folla di scrocconi. Gente che non prende neanche un caffè e ricarica l’auto anche se ha la wallbox a pochi passi, in casa.

Troppo per i proprietari del ristorante TB (Tie Break) di Sassari che hanno staccato il cavo che garantiva l’alimentazione gratuita alle auto elettriche cittadine.

Ristoratore in chat: “Stop alla ricarica gratuita”

Giuseppe Fadda titolare del locale partecipa alla chat EV Sardegna che mette insieme gli estimatori del viaggiare elettrico. E qui ha postato poche righe: “Ragazzi, noi del TB (Tie Break) di Sassari, via Budapest, abbiamo dovuto sospendere il servizio. Purtroppo l’ultima bolletta, 27.037 euro, è decisamente troppo per due ristoranti e ci ha “costretto” a stringere”.

Ma non è finita qui: “Davamo il servizio gratuito ed in troppi lo usavano male, approfittandone eccessivamente ed anche lasciando i veicoli attaccati tante ore consecutive“. Veri e propri scrocconi. Per ora basta, ma non è detta l’ultima parola: “Con dispiacere, per un po’ il servizio di ricarica non lo daremo. Magari in futuro riprenderemo ma in quel caso stabiliremmo delle regole per evitare chi ne fa un uso sbagliato“. La pacchia è finita.

Rinuncia anche alle due Smart elettriche aziendali per le consegne a domicilio

Tempi da cinghia corta, come spiega a Vaielettrico.it Giuseppe: “Abbiamo pagato 17mila euro a giugno e sono 10mila euro in più. Siamo passati da una media di 10mila euro a più del doppio. Rischiamo di spendere 230mila euro l’anno. Non ce li possiamo permettere“.

La contrazione delle spese tocca anche i veicoli elettrici. “Avevo preso a noleggio due Smart che ho riconsegnato“. Peccato perché come si legge in un vecchio post su Facebook: “Noi siamo attenti all’ambiente: sai che tutte le consegne a domicilio dei nostri prodotti vengono fatte con auto #elettriche?“. Non più.

Scrocconi con wallbox a casa e pure un tassista a tempo indeterminato

Giuseppe non lesina le accuse: “Abbiamo assistito a una sorta di accattonaggio eccessivo, bastava prendere un caffè, che non ci ripaga dalla spesa, ma in tanti neanche entravano“. Prendi e ricarica. “Persone che abitano vicino lasciavano l’auto tutta la notte a ricaricare nonostante la wallbox installata nel garage di casa. C’era un tassista che mentre ricaricava leggeva il giornale, rispondeva alle chiamate e finita la corsa tornava qui“. Alla fine ha capito? “Gli abbiamo spiegato lo spirito dell’iniziativa. Offriamo un servizio ai clienti ma non siamo Babbo Natale. Ci spiace per tutti i clienti che hanno usato con cura il servizio anche perché a Sassari ci sono poche colonnine anche a pagamento“.

Stop ai servizi a emissioni zero per il locale che punta alla sostenibilità con tutti i prodotti da fornitori sardi elencati in un mappa pubblicata sul sito Internet del locale. “Ma il periodo è difficile, sta aumentando tutto non solo l’energia. Pensiamo alle materie prime come la farina“. Tempi duri.

