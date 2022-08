Trieste, un capoluogo “senza colonnine”

Trieste, un importante capoluogo di regione con pochissime colonnine (di cui diverse inagibili). È la denuncia di un lettore indignato, Gianluca. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Trieste, poche ricariche, spesso spente

“Vorrei segnalarvi la scandalosa situazione in cui verte l’elettrificazione di una città importante come Trieste. Dopo il bando del 2014, se non erro, hanno installato 12 prese (6 colonnine) 6 in centro città (2 ospedale + 2 Rive + 2 dietro piazza Unità), 2 a Barcola (zona balneare), 2 a Roiano e 2 a Servola. Già avere così poche colonnine ( alcune inutilizzate perché in posizioni poco ragionate, es. Servola) è un problema. Ma è da più di un anno che sembra persistere la tendenza da parte del gestore, Hera, di metterle non disponibili (in manutenzione) e scordarsene definitivamente. Sarà un anno che le due prese di Barcola non funzionano e qualche mese fa hanno disabilitato anche le 2 sulle Rive. A nulla sono serviti i tentativi di comunicazione con Hera: fornisce un numero verde a cui un risponditore automatico dice sempre che non possono rispondere, riprovare più tardi. Enel X dice che più di fare una segnalazione ad Hera non può fare. Il Comune ignora la situazione, interessato solo a incentivare il turismo delle crociere (che aggrava i problemi di parcheggio) e a creare un’ovovia che nessuno vuole”. Gianluca Scutiero

E dire che è la porta dell’Italia…

Risposta. Visto il periodo feriale, è stato per noi impossibile metterci in contatto con il Comune di Trieste e con Hera. Naturalmente siamo a disposizione per pubblicare eventuali repliche. Certo, se la situazione sta nei termini descritti di Gianluca, siamo in presenza di un quadro veramente desolante. Il capoluogo giuliano è da sempre la porta dell’Italia sull’Est europeo, anhe per i traffici su strada, e come Paese non facciamo certo una gran figura. Questo considerato anche che Croazia e Slovenia, specie sugli itinerari turistici, risultano molto bene attrezzate quanto a colonnine di ricarica.

