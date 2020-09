Retrofit in Francia: incentivi da 5000 euro per le auto e 1000 per le moto

Retrofit in Francia: incentivi da 5000 euro per le auto e 1000...

Il retrofit in Francia si fa in solo quattro ore e lo Stato concede ben 5000 euro (in alcune regioni si somma un ulteriore incentivo locale) per chi trasforma la propria auto da termica in elettrica. E se da noi i produttori di kit per le moto non riescono a lavorare, i cugini transalpini offrono 1000 euro di incentivi, validi anche per tre ruote e quadricicli.

Legge ad aprile, a maggio già gli incentivi

I francesi hanno approvato la legge sul retrofit ad aprile 2020 (leggi qui) e a maggio sono arrivati più incentivi (già esistenti). _ Noi abbiamo il decreto retrofit dal 2015 ma non funziona come dovrebbe. Chi ha convertito l’auto in Italia (abbiamo raccolto tante storie nella nostra specifica sezione) parla di tempi abbastanza lunghi, la procedura è quella dell’esemplare unico, anche mesi ad aspettare.

Retrofit in Francia: bastano solo 4 ore

Tutt’altra storia e velocità in Francia. L’operatore Transition-One nella sua pagina Facebook sottolinea: “Transition-One trasforma la tua auto termica in elettrica in sole 4 ore. Garantiamo la qualità e le prestazioni del tuo veicolo a un prezzo accessibile“. Se vengono rispettati i tempi pubblicizzati equivalgono alle ore necessarie per ottenere il tagliando di un’auto termica. Si fa presto.

Quanto costa il retrofit in Francia? A partire da 5.000 euro. Uguale all’incentivo che vale pure per le moto

Il costo? A partire da 5 mila euro pubblicizzano nel sito di Transition-One. Sembra un po’ poco rispetto alle medie italiane, ma c’è da considerare che il governo francese concede un incentivo da 5.000 euro che permette di abbassare il prezzo. Un intervento che leggiamo nel “Piano di sostegno all’automobile per un’industria verde e competitiva“. La legge finanzia anche la conversione delle moto con incentivi da 1000 euro destinati alle tre ruote e ai quadricicli.

La garanzia della conversione vale 2 anni, la batteria 5 o 100 mila chilometri

Interessante la garanzia offerta: 2 anni con chilometraggio illimitato; la garanzia della batteria arriva a 5 anni e a 100.000 chilometri. Questo operatore garantisce per le city car un’autonomia di 100 km con velocità massima di 110 km / h. Per altre categorie e i veicoli commerciali leggeri l’autonomia è di 200 km per una velocità massima di 130 km /h.

Un’ampia gamma di modelli e gli operatori offrono pure il test-drive

Sui modelli che possono essere convertiti all’elettrico c’è ampia scelta, nel caso di Transition- One questo il catalogo: Renault Twingo II, Fiat 500(leggi qui), MINI, Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107, Volkswagen Polo, Renault Clio 3, Peugeot 207, Citroën C3, Dacia Sandero, Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner. L’italiana 500 è molto amata dai francesi, sempre questo operatore quest’estate ha organizzato dei test drive con la piccola FIAT retrofittata in queste città: Orléans, Parigi, Lione, Annecy, Cannes, Nizza e Fréjus.

Il retrofit in Francia vale 1 miliardo di euro e 5500 posti di lavoro

Gli studi e le simulazioni dell’associazione AIRe (accoglie una quindicina di aderenti) stimano per i prossimi 5 anni in Francia la conversione di 65.000 veicoli. Una filiera che genera oltre un miliardo di euro di fatturato per circa 5.500 posti di lavoro diretti e indiretti nelle officine meccaniche. Questa proiezione si basa sulla conversione dello 0,09% della flotta dei veicoli passeggeri e dello 0,72% della flotta dei veicoli commerciali.

