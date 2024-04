Rampini colpisce ancora: “Elettrico senza futuro”

Rampini colpisce ancora: altro attacco all’auto elettrica e alle rinnovabili dell’editorialista del Corriere, sempre più convinto che il futuro sia nell’ibrido.

Rampini colpisce ancora: “Un pastrocchio senza capo né coda…”

“Eh niente… se volete leggere un pastrocchio senza capo ne coda, ma con molta sicumera, come suo solito, dovete leggere l’articolo di Federico Rampini sul Corriere. Il titolo è “Auto elettrica già al tramonto“. Che inizia così: “Le ragioni per cui i consumatori tradizionali, il ceto medio-basso, e perfino gli ambientalisti si rivoltano contro l’auto elettrica sono note. Dall’inefficienza ai costi, all’impatto ambientale vero. La perla è “la cattura del carbone”... e altro… buona lettura„. Giacomo Graviani

“S egnalo l’editoriale odierno di Federico Rampini pubblicato sul Corriere della Sera. Io sono aperto a qualsiasi considerazione o discussione, ma ….Buon lavoro „ . Marco Claus

Si può dire tutto, ma non mettere in discussione l’impatto ambientale delle EV

Risposta. Dare addosso all’auto elettrica è ormai uno dei cavalli di battaglia di Rampini. A un mesetto dal primo attacco, torna alla carica e sostiene che, scrutando l’orizzonte, sono questi i 3 focolai di crisi potenziali: “L’Auto elettrica già al tramonto. Un eccesso di produzione di semiconduttori. Uno shock energetico collegato (un po’ anche) all’intelligenza artificiale”. Un cocktail stampalato, del quale ci limitiamo a esaminare l’ingrediente che ci sta più a cuore, il precoce tramonto dell’auto elettrica. Dare addosso all’auto elettrica è ormai uno dei cavalli di battaglia di Rampini. A un mesettotorna alla carica e sostiene che, scrutando l’orizzonte, sono questi i 3 focolai di crisi potenziali: “L’già al tramonto. Un eccesso di produzione di semiconduttori. Uno shock energetico collegato (un po’ anche) all’intelligenza artificiale”., del quale ci limitiamo a esaminare l’ingrediente che ci sta più a cuore, il precoce tramonto dell’auto elettrica.

Il nostro trae l’infausta previsione dal fatto che Tesla, dopo una serie di trimestri con vendite in forte ascesa, ha chiuso i primi 3 mesi 2024 in calo dell’8%. Forse ignorando che la marca di Elon Musk comincia a risentire di una concorrenza (soprattutto cinese) più aggressiva. E non a caso continua a rilanciare tagliando a ripetizione i prezzi.

Ma la bugia più grave, che ricalca le spregiudicate campagne delle lobby petrolifere, è dire che gli ambientalisti si rivoltano contro l’elettrico per “l’impatto ambientale vero“.

Le indagini più serie hanno dimostrato che comunque l’auto elettrica nell’intero ciclo di vita è molto più sostenibile. Lo è per emissioni di CO2, lo è per emissioni delle sostanze nocive per la salute, come le famose polveri sottili. Su questi temi chi fa informazione non dovrebbe dire sciocchezze.

