Auto elettrica + 35% nel 2023. Se questa è una “bolla”…

Leggiamo ogni giorno articoli che danno per “già esplosa la bolla dell’auto elettrica”. Ma la realtà dei numeri riportati dal sito specializzato EV Volumes è ben diversa.

Vendite globali salite a quota 14,2 milioni

Nel 2023 le vendite di auto alla spina (BEV + PHEV) sono aumentate nel mondo del 35% a quota 14,2 milioni (10 milioni elettriche pure e 4,2 ibride plug in). In tutto sono state vendute 3,66 milioni di auto in più dell’anno precedente.

Perfino l’Europa ha segnato un +17%, nonostante la frenata del mercato più importante, quello tedesco, causato dallo stop agli incentivi. Escludendo la Germania anche il Vecchio Continente avrebbe chiuso con un aumento del 32%. Le vendite in Cina sono aumentate del +36%, negli Stati Uniti e in Canada del +46% e nel resto del mondo dell’ 81%, pur con numeri ancora trascurabili. A livello globale la penetrazione delle elettriche ha raggiunto i 12% del mercato dell’auto.

Bloomberg: via all’adozione di massa

E L’ultimo studio di Bloomberg Green aggiornato a tutto il 2023 sostiene che in 31 Paesi del mondo la penetrazione dei veicoli elettrici ha raggiunto la soglia critica del 5%. Una soglia che indica, per qualsiasi nuova tecnologia, “ l’inizio dell’adozione di massa ”. Alla fine del 2022, questo stesso studio menzionava solo 23 Paesi (Leggi). E l’Italia non figurava, mentre quest’anno occupa il 30 esimo posto, penultimo prima della Grecia.

Lo studio cita il caso dei TV color, introdotti negli anni ’50, e a lungo rimasti un prodotto di nicchia. Tanto che per circa un decennio furono considerati un fallimento. Poi però i prezzi scesero e in pochi anni entrarono nelle case di tutto il mondo, sostituendo completamente gli apparecchi in bianco e nero.

Secondo gli autori dello studio il passaggio dal 5 al 25% avviene statisticamente in meno di 4 anni. Lo dimostrano i dati riportato nel grafico di sotto.

Italia peggio di Thailandia e Turchia “Ad un certo punto inizia un circolo virtuoso”, secondo Corey Cantor, analista del mercato delle auto elettriche presso Bloomberg. Questo modello entra in gioco quando le persone vedono un aumento dei modelli elettrici sulle strade, le case automobilistiche investono di più nel mercato e le infrastrutture di ricarica si espandono. Tra le new entry del 2023 troviamo Paesi non propriamente “ricchi”, come la Thailandia e la Turchia.

I 31 paesi che hanno superato la soglia del 5% rappresentano da soli i due terzi delle vendite automobilistiche globali. Per questo gli analisti di Bloomberg ritengono che da quest’anno si potrà delle transizione all’ auto elettrica come un trend ormai mondiale. L’anno prossimo anche India, Indonesia e Polonia potrebbero avvicinarsi a questo punto di svolta. La spinta arriverà da tre fattori: prestazioni migliori, prezzi delle batterie in calo e sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

