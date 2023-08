Quanto perde Ford nell’auto elettrica: la Casa di Deaborn annuncia un risultato netto negativo di 1,8 miliardi di dollari (1,635 in €) nel primo semestre 2023.

Quanto perde Ford: 1,8 miliardi di dollari in 6 mesi

È tutto molto trasparente: la Ford ha diviso in due le attività, con le auto tradizionali, ibride comprese, in una società (Ford Blue) e le elettriche in un’altra (Ford e). Complessivamente il risultato è stato positivo, grazie anche alla ripresa del mercato auto mondiale post-Covid. In tutto l’utile del semestre è stato di 3,7 miliardi di dollari (1,9 solo nel trimestre aprile-giugno). Questo grazie a Ford Blue, che ha più che compensato il rosso della divisione elettrica. Il n.1 della Casa dell’ovale, Jim Farley, si aspettava perdite importanti, dato che al momento della nascita di Ford e aveva paragonato la nuova società a una start-up. Con forti investimenti nei primi anni e un ritorno solo a lungo termine. Ma con previsioni più ottimistiche: per il 2023 era stata stimata una perdita di 3 miliardi di dollari, ora si parla di 4,5 miliardi.

La concorrenza (non solo Tesla) è lontana: 2024 anno della verità

Il problema è che le vendite di elettriche Ford restano molto deboli: nella prima metà del 2023 siamo a quota 46 mila. Farley ha rimandato di un anno, al 2024, l’obiettivo di arrivare a 600 mila, contando sul lancio dei nuovi modelli (come il Suv Explorer, in arrivo) e sul taglio dei prezzi. Sul pick-up F 150, per esempio, il listino è stato scontato di 10 mila dollari. Il tutto mentre continua la conversione di stabilimenti dalle auto termiche all’elettrico, tra cui la grande fabbrica tedesca di Colonia. Ma la concorrenza resta molto lontana e non parliamo solo di Tesla, che ha chiuso il semestre con 888 mila auto vendute. Anche del Gruppo Volkswagen, che ha registrato un +48% nelle consegne, a 321.600 unità. O di BMW Group, che ha immatricolato 152.936 elettriche e della stessa Mercedes, che ha più che raddoppiato le vendite nel secondo trimestre, a quota 56.300.