Altro trimestre, altro record di vendite Tesla

Altro trimestre, nuovo primato a quota 466 mila (Model Y+3 a 446 mila)

Dopo avere piazzato due modelli tra i dieci più venduti al mondo in assoluto nel 2022, Tesla continua a crescere in tutti i continenti. E tutto lascia pensare che la Model Y a fine anno risulterà la vettura più venduta a livello globale. Gli stessi analisti finanziari vengono presi continuamente in contropiede: si aspettavano un trimestre a quota 448 mila, hanno sbagliato per difetto di 18 mila unità. Ovviamente a spingere le consegne c’è una politica dei prezzi che è poco definire aggressiva. E che diventa ancora più spietata (nei confronti della concorrenza) negli ultimi giorni del trimestre, quando la corsa a immatricolare porta gli uomini Tesla a offerte incredibili. Ovviamente la parte del leone nelle vendite la fanno i due modelli meno costosi, Model Y e Model 3, di cui la marca di Elon Musk fornisce solo il dato cumulato: 446.915 consegne. Model S e Model X, molto più costosi, sfiorano assieme le 20 mila, per la precisione 19.225.

In due mesi 888 mila consegne: il target di 1,8 milioni a portata di mano

Migliora anche il dato dei veicoli in giacenza in attesa di consegna, sceso a 13 mila. Questi numeri ci dicono che nella prima metà dell’anno Tesla ha già consegnato 888 mila vetture, rendendo sempre più verosimile il target di 1,8 milioni fissato a inizio anno. Il grande punto interrogativo resta la Cina, dove Elon Musk deve fronteggiare un’offensiva formidabile da parte dei marchi locale. Sia in termini di prezzi, sia in termini di crescente qualità dei prodotti, anche nel segmento premium. Molto meno insidiosa la concorrenza dei marchi europei e americani. I marchi tedeschi, in particolare, continuano a crescere a ritmi inferiori alle attese. Vedremo nei prossimi giorni i loro dati trimestrali, ma le attese degli analisti non proiettano certo exploit come quello messo a segno ancora una volta da Tesla.

