Explorer, ecco il Suv della Ford

Explorer: questo il nome scelto dalla Ford per il suo Suv elettrico , che sarà costruito in Germania su base tecnica condivisa con le Volkswagen ID.

Explorer, prezzo d’attacco sui 45 mila euro

Ruote alte, ma non altissime: la ricetta nell’elettrico è sempre quella di strizzare l’occhio a chi ama i Suv, ma con altezza contenuta, per non penalizzare aerodinamica e consumi. Dopo la costosa Mustang Mach-e, i cui prezzi partono da 62.700 euro, ecco una seconda Ford a batterie, con prezzo d’attacco in Germania sotto i 45 mila euro. In Italia, con 3 punti d’Iva in più e spese di immatricolazione varie, dovrebbero essere un paio di migliaia di euro in più cara. A meno che la Casa americana non si inventi qualcosa per rientrare negli incentivi. Per ora Ford non rivela i dettagli tecnici dell’Explorer: si sa che sarà disponibile in due varianti, ciascuna con scelta tra trazione posteriore o integrale. E che potrà essere ricaricato dal 10 all’80% in soli 25 minuti, meglio quindi dei modelli Audi-VW con cui condivide la piattaforma MEB. Con spazi interni da classe superiore e un bagagliaio da 470 litri, oltre a uno “spazio di stivaggio privato” nella console centrale sotto il bracciolo da 17 litri. Dove riporre anche un laptop da 15 pollici.

Avrà una concorrenza affollata: Tesla Y, VW ID.4…

L’interno è caratterizzato dal solito grande touchscreen da 15 pollici (con sistema di infotainment SYNC Move), montato in posizione verticale, in stile Tesla. Nonostante linee non certo rivoluzionarie, Ford assicura che i “materiali e le caratteristiche premium dell’Explorer sono più tipici delle concept car rivoluzionarie che delle familiari“. In Germania la Casa di Deaborn sta già accettando le prenotazioni online, anche se non è chiaro quando e come queste verranno convertite in ordini vincolanti. Si sa solo che il programma è di consegnare i primi veicoli entro la fine dell’anno, con l’inizio della produzione a Colonia entro settembre. Andando a sfidare una concorrenza già agguerrita, a partire dal leader mondiale assoluto nell’elettrico, la Tesla Model Y. Ma anche le “cugine” Volkswagen ID.4 e Skoda Enyaq, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Nissan Aryia e una valanga di Suv elettrici cinesi.

