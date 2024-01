Incentivi 2024, non c’è chiarezza e chi compra…

Incentivi 2024, manca la chiarezza su quel che sarà lo schema scelto dal governo. Col rischio che chi è intende comprare rimandi e il mercato si blocchi.

Incentivi 2024, Motus-e: “Si rischia il caos tra clienti e operatori”

Continuano a trapelare indiscrezioni sui bonus governativi per l’anno appena iniziato. Con sconti molto più forti (fino a 13.500 euro??) per chi compra un’auto elettrica e ha un reddito ISEE entro una certa soglia. Ma il ministro Adolfo Urso ha annunciato che lo schema degli incentivi verrà svelato solo il 1° febbraio, quando si riunirà il Tavolo Automotive. Ma nel frattempo? “In questo momento c’è grande apprensione tra gli attori della filiera e tanta confusione tra i cittadini”, spiega il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso. Osservando che “purtroppo all’annuncio della rimodulazione degli incentivi auto non è seguita una tempestiva formalizzazione della disponibilità delle risorse. Il che rischia da un lato di creare il caos tra gli operatori, che non hanno ancora informazioni sulla nuova piattaforma per l’ecobonus. E dall’altro di paralizzare il mercato, perché i potenziali acquirenti sono naturalmente portati ad attendere le nuove agevolazioni prima di decidere come muoversi”.

“Fondamentale agevolare anche le auto aziendali”

Ma che giudizio dare delle ipotesi finora circolate? “Non mancano alcune criticità, come il permanere di un cap di prezzo per le auto elettriche incentivabili incomprensibilmente più basso di quello delle ibride plug-in”, aggiunge Naso, “Ma la riformulazione degli incentivi, a quanto si apprende, porterà con sé elementi di miglioramento importanti. Dall’aumento del differenziale tra il bonus per le auto elettriche e quelle endotermiche, che pure resta un unicum italiano. Al potenziamento del canale delle flotte aziendali, che ha un enorme potenziale inespresso. E che potrà alimentare il nascente mercato dell’usato a zero emissioni, decisivo per poter avvicinare sempre più persone a questa tecnologia. Vale osservare, però, che proprio il già citato cap di prezzo potrebbe limitare gli effetti dell’importante apertura sulle flotte”. Ma bisogna passare dagli annunci ai fatti: “Come già osservato nel recente passato, i benefici di un incentivo rischiano di essere spazzati via se non si passa subito all’effettiva attuazione“.