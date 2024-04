Pregi e limiti della mia 500e: dopo due anni di utilizzo, Aldo traccia un bilancio della sua esperienza alla guida dell’EV italiana più venduta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it.

“Ricarico a casa senza wall-box, secondo me non serve”

“S ono da più di due anni felice possessore di una Fiat 500e. La mia esperienza diretta è senz’altro più che positiva: non parlo per “sentito dire”, parlo perché una BEV l’ho comprata, l’ho guidata e continuo ad usarla. Premetto che la mia esperienza positiva è dovuta al fatto che abito in una casa indipendente fuori città e carico SEMPRE o quasi l con la corrente di casa. Rarissime le ricariche alle colonnine, se invece abitassi in Torino forse non sarei così positivo. Faccio alcune osservazioni: io carico esclusivamente con la corrente di casa da sempre e la WallBox NON serve a niente. Mai usata, perché se hai tre KWh con la WallBox hai sempre tre KWh e i tempi di ricarica rimangono i medesimi tre. In più i vari accessori che ha non ritengo siano così utili: consiglio vivamente di evitare di spendere soldi (tanti) in un accessorio che proprio non serve “.

Pregi e difetti: “Ricarica alle colonnine costosa e complicata”

“ Della 500 io faccio un uso limitato a piccoli spostamenti, il primo viaggio “lungo” è stato una gita al Sestriere. Alla partenza mi sentivo una specie di Indiana Jones pronto per l’avventura, salvo poi vedere che all’andata nessun problema. Al ritorno, vista la discesa, la vettura s’è talmente ricaricata da permettermi di rientrare senza problemi. Ma per i lunghi viaggi mi affido ancora senza alcun dubbio alla mia Jeep Compass Limited TD 170 CV, per motivi secondo me abbastanza comprensibili. Primo: non sono in grado di pianificare un viaggio in base alle ricariche: sulle autostrade sono in continuo aumento, ma ancora non mi fido della mia capacità di organizzare. Poi i costi: in Italia la speculazione la fa da padrone, appena s’è parlato di vetture elettriche i costi di ricarica sono schizzati in alto “ .

Pregi e difetti: ineguagliabile piacere di guida e costi bassi (se ricarichi a casa)

“ Ancora oggi non sono sicuro che, pur con tutti gli abbonamenti che si possono fare, viaggiare elettrico sia più conveniente del diesel. Ho una tessera Plenitude che vale anche per Enel X, ma ho visto aumentare i costi degli abbonamenti. E oggi non saprei fare un conto sulla convenienza, lascio a chi è più forte di me in matematica…E poi la mala educazione: qui la situazione è ancora accettabile, ma in altre regioni ho visto che oramai le piazzole di ricarica sono costantemente occupate da vetture termiche. Senza che nessuno, tantomeno i vigili urbani, intervenga. Va da sé che se ho già i ‘normali’ problemi di trovare i punti di ricarica e poi li trovo occupati abusivamente, mi passa la voglia…In ogni caso, io uso quasi esclusivamente la mia 500e di cui apprezzo il confort, l’ineguagliabile piacere di guida e l’economia d’esercizio (caricando a casa). In più l’autonomia è più che sufficiente per un uso quotidiano non professionale “ . Aldo Valeri

Risposta maggiore sicurezza e di gestire e programmare le ricariche in modo molto più evoluto. Quanto ai prezzi alla colonnina, siamo tutti d’accordo nel ritenere che al momento i listini restano inspiegabilmente alti, nonostante i costi in calo della materia prima. Infine: è ovvio che, sui viaggi lunghi, i tempi di sosta per il rifornimento sono ben più dilatati rispetto una Jeep diesel. Ma ci sono auto della stazza della Compass che offrono autonomie ben più estese e potenze di ricarica notevoli, con cui le fermate si accorciano di parecchio. . Le wall-box permettono di caricare ine di gestire e programmare le ricariche in modo. Quanto ai prezzi alla colonnina, siamo tutti d’accordo nel ritenere che al momento i listini restano, nonostanteInfine: è ovvio che, sui viaggi lunghi, i tempi di sosta per il rifornimento sono ben più dilatati rispetto una. Ma ci sono auto della stazza della Compass che offrono autonomie ben più estese e potenze di ricarica notevoli, con cui le fermate