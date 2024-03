Cala il prezzo dell’energia, a quando le ricariche? Per le forniture domestiche arriva un’altra sforbiciata del 19,8%, auspicabile un taglio anche alla colonnina.

Cala il prezzo dell’energia: -19,8% per le utenze casa

È stata l’autorità pubblica Arera a decretare un nuovo ribasso per il secondo trimestre dell’anno. La tariffa riguarda solo le famiglie ancora in regime di “tutela”, quindi fuori dal mercato libero. Ma rappresenta comunque un indicatore molto importante sui trend che stanno attraversando il mercato dell’energia. Il calo, spiega una nota Arera, è legato principalmente dal trend ribassista che ha caratterizzato i prezzi del gas e dell’energia elettrica verso la fine del 2023 e nei primi mesi dell’anno in corso. E che sta subendo un rallentamento a causa delle crescenti tensioni geopolitiche. L’Autorità lega il ribasso anche al fatto che “un inverno relativamente mite” ha contenuto nuovamente i consumi, limitando la domanda. Risultato: la spesa per la famiglia-tipo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 sarà di circa 662 euro, riavvicinandosi ai livelli pre-crisi. Segnando un -47,7% rispetto agli stessi 12 mesi dell’anno precedente.

Ma il costo delle colonnine resta troppo alto

C’è da chiedersi a questo punto quando questo ripetuto calo nei costi della materia prima si ripercuoterà sul prezzo che paghiamo alla colonnina. Le comparazioni che si fanno a livello europeo ci confermano che gli automobilisti elettrici italiani pagano il prezzo più alto. Sia per quel che riguarda le ricariche in AC che in corrente continua. La stessa Tesla nei suoi Supercharger pratica in Italia i listini più cari, anche se si tratta comunque di prezzi più convenienti rispetto ai grandi network italiani. È da questi ultimi che, alla luce del calo dei costi della materia prima energia, sarebbe logico aspettarsi un segnale. Attualmente Enel X pratica un prezzo di 0,69 nelle AC fino a 22 kW, di 0,89 nelle DC e e di 0,99 nelle più potenti HPC. Be Charge, la rete di proprietà dell’ENI, ha 4 fasce di prezzo: 0,65 nelle AC, 0,85 nelle fast fino a 99 kW, 0,90 nelle Fast+ fino a 149 kW e 0,95 nella ultrafast da 150 kW e più.