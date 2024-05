Piccole reti crescono: il caso Evo (by Convergenze)

Le piccole reti crescono e si aggregano, diventando un’alternativa praticabile ai sempre più esosi big nazionali della ricarica. Abbiamo visto il caso della neonata ARTE, e proprio del network ideato da Diego Pellegrino fa parte Elecrtric Vehicle Only (EVO) creato dalla società multiservizi campana Convergenze.

Ventotto colonnine (e altre nove in pipeline) nei santuari del turismo italiano

La scoprimmo tre anni fa, parlandone con il fondatore Rosario Pingaro. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e oggi EVO ha totalizzato 28 stazioni di ricarica in Campania, zone del Cilento, e in Toscana. Ne ha già altre 9 in installazione e 4 programmate a Salerno, dove ha vinto uno dei 5 lotti messi a gara.

Punta però a quota 50 nel giro di un paio di anni come spiega nella video intervista qui sotto Grazia Pingaro, sorella di Rosario, vicepresidente e responsabile del settore energia.

Tutte le colonnine della rete EVO sono quick a 22 kW e collocate in prossimità di località turistiche, per esempio Paestum. Convergenze nacque nel 2005 fornendo servizi telefonici. Nel 2016 è diventata trader e reseller di energia. Nel 2018 «vedendo arrivare sempre più turisti stranier a bordo di auto elettriche abbiamo pensato di dotare i nostri centri turistici di un servizio di ricarica. La logica è quella dei destination charger, cioè colonnina da utilizzare durante soste di alcune ore».

Un brevetto per pagare senza contratto

Tutte le colonnine Evo sono geolocalizzate sull’App NextCharge e interoperabili con l’App Enel X Way. E grazie a una brevetto realizzato in ambito IOT sono dotate di una connessione internet hotspot, tramite una rete wi fi proprietaria che le localizza con facilità e le rende fruibili senza alcun contratto in esclusiva, tramite normali Carte di Credito.

«La nostra forza è che ci facciamo tutto in casa – spiega Grazia Pingaro – sfruttando le competenze acquisite nelle telecomunicazioni. E per la gestione sfruttiamo il back end del gruppo Convergenze. Questo ci consente di avere bassi costi di infrastruttura».

E un’accurata scelta dei siti, su un territorio ben conosciuto «fa sì che alcune delle nostre colonnine in zone strategiche come Capaccio, Agropoli, Eboli e Paestum abbiano un erogato medio tale da renderle già redditizie». Ma la manager riconosce che i margini per ridurre decisamente i prezzi sono risicati, finchè la diffusione delle auto elettriche, e quindi il tasso di utilizzo delle colonnine, non raggiungerà i livelli di altri Paesi europei.

Ora la rete Evo entrerà nel circuito ARTE, che disporrà di una propria piattaforma informatica, una propria app, presenza diffusa su tutto il territorio e quindi le caratteristiche per far concorrenza ai big. «Da soli siamo quasi invisibili per i grandi. Messi insieme potremo dialogare con loro e puntare ad accordi di roaming con gli operatori chiave, come Free to x e chi gestirà le stazioni autostradali».

E sulla piattaforma THOR compare un’altra colonnina low cost a ,30 euro a kWh

A proposito di piccole reti in crescita, nel week end si è aggiunta una nuova colonnina low cost sulla piattaforma THOR. E’ gestita dal Semm Iscat, si trova a Goito (MN), in Strada Segrada 36 ed eroga a 22 kW in corrente alternata al prezzo di 0,30 euro a kWh.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–