Persino Esso investe sull’elettrico, partendo dal litio

Persino Esso investe sull’elettrico: il gigante petrolifero, a lungo arroccato sugli idrocarburi, nell’Arkansas estrarrà litio, materiale strategico per le batterie.

Anche le Big Oil si sono rese conto che l’elettrico sta guadagnando quote di mercato in tutto il mondo. E non investono solo nelle reti di ricarica. Utilizzando il loro know-how, puntano su un settore chiave come la perforazione e la lavorazione delle materie prime, molto più redditizio. ExxonMobil ha in programma di “produrre” litio dal 2027, quando il mercato dell’elettrico sarà arrivato in una fase di ulteriore maturazione. L’estrazione avverrà dalle salamoie sotterranee di una grande estensione (120.000 acri) nella zona di Smackover. Il Financial Times cita una dichiarazione di Dan Amman, capo del Low-Carbon Emission Business di Exxon: “Pensiamo di costruire un’attività redditizia e in forte crescita a lungo termine. Stiamo perforando pozzi a 3 mila metri di profondità in questi serbatoi di acqua salata. Questo ovviamente fa parte delle nostre competenze“.

Armaroli: “Solo l’Italia resta il covo di cilindri e pistoni”

La notizia è stata commentata su LinkedIn dal professor Nicola Armaroli, esperto del CNR, non senza amarezza: “L’elettrificazione è un processo irreversibile, ne prende atto anche Esso. La cosa non fa notizia nel covo degli irriducibili del cilindro e del pistone: l’Italia. Un Paese dove anche le testate più insospettabili si stanno ora impegnando in una sistematica opera di agghiacciante disinformazione“. Ovviamente il colosso americano si muove fiutando un grande affare, non certo per salvare il pianeta. Secondo l’AIE, Agenzia internazionale per l’energia, il consumo di litio potrebbe aumentare fino a 40 volte tra il 2020 e il 2040. E le Big Oil non hanno nessuna intenzione di lasciare alla Cina un business colossale. Secondo Amman, l’investimento nell’Arkansas, denominato Mobile Lithium, arriverà a sviluppare un business valutato miliardi di di dollari.