Parcheggio selvaggio nelle colonnine: linea dura o…?

Parcheggio selvaggio nelle colonnine, due pareri: chi invoca i dissuasori e chi invece lamenta che non si biasima chi ricarica a lungo nelle stazioni gratis. Vaielettrico risponde.

Parcheggio selvaggio nelle colonnine: contro gli abusivi i dissuasori

“I nnanzitutto i complimenti per la vostra rivista. Scrivo in merito al problema del parcheggio negli stalli destinati alla ricarica delle auto elettriche occupato da auto termiche. Secondo me si potrebbero installare dei dissuasori collegati alla colonnina di ricarica che si sbloccano con l’ attivazione della stessa. Così da impedirne l’accesso a chi non ha intenzione di ricaricare. Dal momento dell’attivazione parte l’addebito per il parcheggio anche senza ricarica, in modo da dissuadere anche chi parcheggia con un’elettrica senza ricaricare. Grazie per il vostro servizio “ . Fernando Dell’Anna

E chi ha auto da 50/60 mila euro e ricarica gratis al supermarket?

“L eggo spesso il vostro blog, non ho nulla contro l’elettrico (se non per i costi di acquisto che per certi italiani sono ancora molto alti). Noto però, con dispiacere una certa ‘ipocrisia’. Pubblicate notizie su chi parcheggia abusivamente e in maniera scorretta nelle zone di ricarica elettrica. Senza fare menzione di chi ha auto da 50/60 mila euro e la porta a caricare gratis nei supermercati, tornandosene a casa in monopattino, bici o a piedi. Occupando la zona per l’intera giornata e di conseguenza, fregandosene di tutti. In un articolo pro elettrico avete, di fatto, creato un paradosso cercando di far capire che ci sono i ‘superfanatici’ dei motori tradizionali. Con il risultato che sembra che chi si può permettere un elettrico è il solo ad avere la verità in tasca. Io dico: ben venga il progresso, ma con i giusti pro e contro “ . Alberto

Risposta. I dissuasori potrebbero essere una soluzione, ma di fatto purtroppo possono essere installati solo nelle aree private. Nelle colonnine pubbliche, per di più, si porrebbe il problema di come rimuoverli: la cosa più logica è ovviamente collegarli alle app, ma c’è anche chi usa la sola card…La soluzione più logica è che finalmente le varie Polizie Municipali intervengano sanzionando chi impedisce di ricaricare. Esattamente come farebbero in caso di sosta selvaggia che blocchi l’accesso a un distributore di benzina. Quanto alla mail in cui Alberto si scaglia contro chi approfitta delle ricariche gratis, abbiamo pubblicato decine di articoli invocando un maggiore senso civico. Ne ha scritto anche Paolo Mariano, riguardo non solo alle colonnine gratuite dei supermercati, ma anche sull’Autobrennero. E sul tema è intervenuta anche la Lidl, ammettendo che gli abusi sono all’ordine del giorno. Qui la soluzione è limitare la ricarica a un certo numero di kWh o al tempo di sosta. Con sanzioni per chi sgarra e se ne approfitta.