Serve il Pilomat contro i maleducati della colonnine

Serve il Pilomat (e in generale la linea dura) contro chi occupa le colonnine indebitamente: è la proposta di Denis, un lettore esasperato . Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le domande vanno inviate a info@vaielettrico.it

Serve il Pilomat e, se non basta, un bel carro-attrezzi per la rimozione

“V i scrivo per sottoporvi un’idea a cui ho pensato ultimamente (e forse non sono il solo) per combattere i comportamenti maleducati nelle colonnine di ricarica. Cittadine e non. Perché non dotare ogni postazion di un Pilomat, che si sblocchi con la stessa app che si usa per far partire la ricarica? In questo modo chi ha una termica non riuscirebbe a posteggiare dove non deve. Allo stesso modo il Pilomat potrebbe servire anche per quegli incivili che ricaricano ad oltranza e non spostano la vettura nemmeno quando è al 100%. Per farlo si potrebbero dotare i Pilomat (ma anche le stesse colonnine) di sensori che, raggiunta la carica ottimale (o il tempo massimo in cui occupare la colonnina), facciano partire un avviso. Sia a chi sta usufruendo della postazione, sia al carro attrezzi preposto alla rimozione in caso di avviso ignorato dall’utente “ .

Non è possibile chiamare sempre la Municipale

“ Non ci credo che nel 2022, con Tutor e Velox che generano multe quasi in automatico, non si possa trovare una soluzione di questo tipo. Dove non ci sia bisogno di chiamare ogni volta la Municipale (se viene) per far spostare un mezzo che intralcia. Basterebbero quei sensori e un computer che generi il verbale e si occupi di avvisare il carro attrezzi.

Immagino che la spesa iniziale sia piuttosto rilevante, ma vista la percentuale di menefreghisti e maleducati penso che sia presto attutita dagli incassi dei verbali.

Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà vanno combattute a muso duro ed essere troppo morbidi non serve a nulla. L’abbiamo constatato in molti campi, purtroppo “ . Denis Garuti.

Serve il Pilomat? Qualcuno lo usa già, ma…