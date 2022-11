La Lidl risponde sulle ricariche gratis

La Lidl risponde a Fabio, un lettore, sulle ricariche gratis. E sulle polemiche nate dal fatto che ci sono macchinoni da 60 kWh e più che occupano le colonnine per ore, senza neppure entrare nel supermercato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

La Lidl risponde: “Il servizio viene abusato, verificheremo una tempistica…”

“H o fatto presente al customer care di Lidl la conduzione scorretta di alcuni individui sull’uso delle colonnine. Nella segnalazione ho messo i link dei vostri articoli sull’argomento Mi hanno risposto in questo modo e penso possa fare piacere ai vostri lettori: “In riferimento alla Sua comunicazione del 15/10/2022, relativa alle colonnine di ricarica presso il punto vendita di Via Raffaello Sanzio, 4, Cesano Boscone (MI), La informiamo che la Sua segnalazione è stata inoltrata al nostro ufficio competente al fine di verificare quanto da Lei riscontrato e risolvere eventuali anomalie. Desideriamo informarLa che verificheremo se c’è la possibilità di gestire una tempistica massima di ricarica (al momento non è previsto), in quanto il servizio effettivamente viene abusato in alcune occasioni da alcune persone”. Fabio, possessore di una e-Golf

Proposito saggio, un’ora sarebbe più che sufficiente

Risposta. Lo slogan della grande catena tedesca di supermercati è “Lidl, anch’io“. E in questo caso riassume bene il desiderio di tanti clienti-automobilisti di poter usufruire almeno per un rabbocco delle colonnine gratuite installate nei punti-vendita. Anche se bisogna sempre tenere presente che si tratta di ricariche su terreni privati, di cui la Lidl può disporre come crede. Ciò detto, a nostro modesto avviso sarebbe saggio inserire “una tempistica massima di ricarica“, terminata la quale l’auto va sganciata e la colonnina non eroga più energia. Un’ora, il tempo di fare la spesa con comodo, sarebbe più che sufficiente, limitando così il bottino degli scrocconi della ricarica.

