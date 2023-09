Monopattino elettrico inglese Bo M: promette stabilità grazie al sistema Safesteer e grande eleganza minimal. In vendita a febbraio 2024

La casa produttrice Bo lo ha definito il “monopattino più sofistica al mondo” eppure il suo nome è semplicemente M. Siamo in Inghilterra e a quanto pare la voglia di tecnologia per questo e-scooter (nella definizione anglofona) è inversamente proporzionale all’uso delle lettere in azienda. Le specifiche tecniche di Bo M sono state svelate nel momento in cui il monopattino è entrato nella fase di produzione, e gli spunti interessanti sono davvero molti.

Innanzitutto parliamo di un veicolo pensato per i brevi spostamenti in città, vale specificarlo anche e soprattutto alla luce delle nuove regole che aspettiamo dalle modifiche al codice stradale preparate dal governo Meloni. Volontà precisa della casa di Bristol è offrire “una guida più fluida e stabile di qualsiasi veicolo della sua categoria”. A presentare M è direttamente il ceo Oscar Morgan che parla di “funzionalità rivoluzionarie, come il nostro telaio Monocurve con ganci di bloccaggio e carico integrati, e miglioramenti della sicurezza come Safesteer. Utilizzando al tempo stesso la nostra esperienza nella progettazione automobilistica per costruire veicoli visivamente emozionanti che le persone si sentono orgogliose di possedere e guidare”.

Monopattino elettrico con Safesteer. Cos’è?

Appunto la tecnologia Safesteer è solo una delle tante caratteristiche dello scooter ed è progettata per aiutare a stabilizzare l’input dello sterzo su vari terreni. Parliamo innanzitutto di un marchio Bo che viene definito novità mondiale nel campo dei veicoli per la micromobilità. In quanto sistema di stabilizzazione dinamica dello sterzo sviluppato per stabilire il punto di riferimento per il controllo e ispirare fiducia nel pilota.

Questa tecnologia, in attesa di brevetto, completamente integrata nel telaio Bo, assiste e stabilizza lo sterzo quando si incontrano dossi, avvallamenti e buche per mantenere il controllo di guida. Magari non preparerete una tazza di tè come Hanna Rosa nel video sopra. Ma la tecnologia Safesteer secondo Bo offre una guida fluida e stabile e crea sicurezza ad ogni curva, consentendo a tutti di godersi la guida. Il sistema si basa sulla forza opposta di una coppia di molle di torsione alloggiate all’interno di un meccanismo che fornisce una correzione dello sterzo prevedibile fino a un angolo di sterzata di 50 gradi.

Altre caratteristiche di Bo M

Oltre alla stabilizzazione dello sterzo, Bo ha anche condiviso diverse specifiche chiave relative alle prestazioni del monopattino. Il motore nel mozzo ha una potenza da 1200 W. La sezione principale del telaio è stata riorganizzata, “aumentando la larghezza per migliorare l’ergonomia e la capacità della batteria”. Proprio la batteria ha una capacità di 655 Wh per un’autonomia nominale fino a 50 km. La velocità massima dello scooter è di 35 km/h, che andrà calibrata in base alle varie leggi statali.

Ma forse più interessante è il telaio “monocurva”. Si tratta infatti di un telaio in alluminio ad alta resistenza con struttura unibody progettata secondo i veri principi automobilistici, combinando perfettamente funzionalità e design. Il design consente di separare lo sterzo dal telaio, formando un robusto punto di montaggio per la soluzione di carico Lock and Load e fornendo allo stesso tempo una piattaforma forte e stabile per gli utenti.

Quanto costa e quando arriva Bo M

Il monopattino elettrico ha una coppia di ganci girevoli a doppio scopo che fungono sia da punti di bloccaggio sicuri per il veicolo sia da soluzione stabile per il trasporto del carico. I ganci sono montati nella struttura centrale del telaio per sostenere un carico fino a 10 kg e sono fissati magneticamente. In modo che, quando non vengono utilizzati come punto di bloccaggio o per il trasporto di merci, possano essere ruotati di 180 gradi e nascosti, preservando le linee pulite del telaio.

Bo M è un monopattino innovativo 1 di 9

Non è escluso che il monopattino elettrico M crei attorno a sé una famiglia di monopattini elettrici simili a marchio Bo. Molto dipenderà dal successo di questo primo modello. Il quale, come sempre più spesso accade, ha avuto un pre-lancio al costo di circa 2.000 euro. I primi acquirenti riceveranno il loro e-scooter a novembre. Per tutti gli altri l’attesa è per febbraio 2024 quando M dovrebbe arrivare sul mercato. Ora è possibile prenotare un modello al costo di 2.700 euro.

