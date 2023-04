Askoll ha comunicato ufficialmente che metterà in vendita il suo monopattino elettrico a tre ruote, lo Scoo3. D’altra parte, che li si ami o li si odi, è indubbio che la criticità dei monopattini è la sicurezza. Diverse case lavorano proprio su questo e in commercio ormai vediamo mezzi più solidi e più stazzati.

Ci si sta allontanando (in molti casi) dall’idea di divertissement per bambini e si vedono veicoli con freni a disco, ammortizzatori degni di questo nome e ruote di dimensioni meno preoccupanti. Crescono ovviamente prezzo e peso, ma parliamo ormai di mezzi di trasporto in grado di sostituire bici o ciclomotori negli spostamenti urbani.

L’Askoll Scoo3 in vendita da aprile

In questa direzione ha lavorato negli scorsi anni anche Askoll con il suo progetto di monopattino a tre ruote. Presentato nel 2019 a EICMA, lo Scoo3 infatti ha due ruote posteriori che garantiscono maggior stabilità e di conseguenza più sicurezza. Requisito importantissimo per ogni veicolo, ma addirittura imprescindibile per quelli in sharing. La Casa vicentina in questo campo ha fatto scuola con lo scooter “Es” e spera di ripetere il successo anche con lo Scoo3. Nel frattempo, a partire da aprile sarà possibile acquistarlo ad un prezzo di 1.590 euro.

Lo Scoo3 nei dettagli

La caratteristica immediatamente visibile e distintiva dello Scoo3 sono le due ruote al retrotreno. Grazie all’ammortizzazione sia sulla forcella che sul posteriore e alla pedana basculante, il monopattino made in Vicenza offre una stabilità imparagonabile anche sui fondi irregolari. La frenata combina un sistema rigenerativo all’anteriore e due dischi sulle due ruote posteriori. Anche in caso di emergenza lo Scoo3 è progettato per non scomporsi.

Raggiunge una velocità massima di 20 km/h grazie a un motore elettrico brushless da 350 W capace di erogare una coppia di 25 Nm. Ad alimentarlo è una batteria agli ioni di litio da 630 Wh estraibile che persa 3,4 kg. L’autonomia massima dichiarata da Askoll è di circa 50 km. Nonostante il telaio in alluminio, il peso raggiunge i 28 kg e lo Scoo3 ha una capacità di carico di 110 kg.

