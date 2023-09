Codice della Strada, le novità per bici e monopattini

Più tutele per i ciclisti. Stretta decisa sui monopattini. Il testo definitivo del Nuovo Codice della Strada riscrive alcune regole della mobilità dolce.

È la “tolleranza zero” promessa dal Governo sulle strade italiane. Provvedimenti più ferrei, con maggiori controlli e inasprimenti di pene, presenti nel testo definitivo del Nuovo Codice della Strada approvato in queste ore dal CdM e ora atteso dall’iter parlamentare.

Nuove regole pro-sicurezza che, nel campo delle zero emissioni, riguardano da vicino la corretta circolazione di biciclette e monopattini elettrici.

Monopattini: obbligatori casco, targa e assicurazione

Come ampiamente preannunciato, il Nuovo Codice della Strada non fa sconti ai possessori di monopattini. Per circolare, se il Parlamento approverà la proposta di legge, saranno obbligatori il casco, un codice identificativo (la targa) e l’assicurazione. Chi viene beccato senza rischia multe fino a 400 euro.

Sanzioni inasprite anche per chi guida il proprio monopattino in aree non consentite, come le isole pedonali, i marciapiedi (anche la sosta è vietata) e in strade extraurbane con limiti di velocità sopra i 50 km/h. Oltremodo punibile chi circola con il mezzo in contromano.

Una piccola stretta è stata data anche ai servizi di monopattini in sharing. I mezzi elettrici noleggiati, infatti, dovranno essere dotati di un meccanismo di bloccaggio automatico se escono dalle zone di circolazione consentite.

Ricordiamo che le sanzioni interessano anche chi circola su monopattini privi dell’equipaggiamento obbligatorio: fari anteriori e posteriori, frecce, freni su entrambe le ruote e segnalatore acustico: qui le multe vanno dai 200 agli 800 euro.

Biciclette, più tutele in strada

Per quanto riguarda le biciclette, il testo non fa cenno alla temuta assicurazione obbligatoria per le eBike. Ma si limita a fornire maggiori tutele per i ciclisti in strada.

Gli automobilisti, infatti, avranno l’obbligo di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza in fase di sorpasso di una bicicletta, dove le condizioni stradali lo consentano.

Le nuove regole introducono inoltre la “zona di attestamento ciclabile“, vale a dire una linea di arresto per le bici più avanzata rispetto a quella delle auto. Ciascun Comune, infine, ha facoltà di permettere la guida contromano delle biciclette, solo in presenza di corsie ciclabili a doppio senso.

Il Governo ha infine accolto la richiesta delle amministrazioni comunali per aumentare le piste ciclabili e le zone a priorità ciclabile nelle aree urbane, con limite di velocità a 30 km/h.

