MG4 a 22900 euro, tra sconto e bonus

MG4 a 22900 euro, con un ribasso di 7 mila mila euro ribasso al listino grazie a sconto e bonus statale. Questa la nuova offerta del marchio cinese. In fondo all’articolo, trovi anche il video-test della MG4 firmato da Paolo Mariano.

Dimensioni da Golf, 350 km di autonomia per la versione base

Assieme a BYD, la MG sembra il marchio cinese più accreditato per fare numeri di vendita importanti in Italia. Quest’anno conta di immatricolare 7 mila auto, con 5 modelli e tre motorizzazioni, ma sarà il 2023 a dare risposte certe sulle potenzialità del brand. L’offerta sul prezzo della MG4 colpisce perché siamo ai livelli delle citycar, ma con un’auto delle dimissioni della VW Golf, lunga 428 cm, larga 183 e alta 150. Il modello in vendita a 22.900 euro è la versione con batteria da 51 kWh, con 350 km di autonomia e ricarica fino a 117 kW in DC (dal 5 all’80% in 40 minuti). Prestazioni: 160 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 in 7, 7 secondi, con motore da 125 kW di potenza. Ci sono poi due versioni con batteria 64 kWh e autonomia fino a 450 km, con possibilità di ricaricare fino a 135 kW. Anche il motore è più performante, 150 kW.

MG4 a 22900 euro, con la trazione posteriore

Nonostante il prezzo, la marca cinese rivendica soluzioni tecnologiche d’avanguardia.La MG4 Electric è il primo dei nuovi modelli MG progettati sulla nuova piattaforma intelligente MSP (Modular Scalable Platform) dalla casa madre SAIC Motor. Con un innovativo design della batteria One-Pack, migliorato in altezza. “I 51 kWh e i 64 kWh presentano livelli da leader del settore di 110 mm, sfruttando lo spazio della batteria e migliorando il tasso di utilizzo dell’energia“, si legge in una nota ufficiale. Ricordiamo che la MG4 ha la trazione posteriore, il recupero dell’energia su tre livelli e, all’interno, una doppia strumentazione digitale, con schermi da 7” e da 10.1” (mobile).

— Leggi anche: le cinesi quanto valgono (e costano)? Sotto: il primo video-test di Paolo Mariano con la MG4. E se vuoi seguirci sempre, iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —