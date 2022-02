Nerva Exe, e-scooter low cost con batterie LFP (ma pesa 277 kg)

Dalla Spagna arriva la moto a zero emissioni che sfida i limiti di “stazza” della categoria. Colpa delle particolari batterie al fosfato di ferro.

Tra le principali cause che ancora frenano molti centauri ad appassionarsi alle moto elettriche c’è sicuramente il peso. Considerato ancora eccessivo, nella maggioranza dei casi, per poter godere appieno delle loro potenzialità. Non è un segreto che già da tempo le case costruttrici stiano studiando nuove formule per rendere più leggere le moto, che scontano, per natura, chili in più a causa degli ingombranti pacchi-batterie.

Nel mondo sempre più variegato che si apre alla mobilità a zero emissioni ci sono però realtà che provano ad andare oltre le criticità, controbilanciandole con altri aspetti positivi. È il caso di Nerva, un consorzio di aziende spagnole che ha appena realizzato uno scooterone elettrico (Exe) che pesa ben 277 kg. Vale a dire un centinaio in più rispetto alla concorrenza di pari segmento.

Batterie meno “critiche” ma più pesanti

Ma come è possibile? La colpa maggiore, ancora una volta, è delle batterie, che sono al litio-ferro-fosfato (LFP), fiore all’occhiello del partner cinese BYD.

Si tratta di celle particolari che hanno vantaggi sensibili: l’alta capacità di ricarica, il numero extra di cicli di carica possibili (tre volte in più delle batterie convenzionali) e costi di produzione decisamente inferiori. Oltre ad una protezione antincendio completa e l’assenza di materie prime “critiche” (il tanto vituperato cobalto).

Tuttavia, uno svantaggio grosso ce l’hanno. Rispetto alla normale concorrenza, densità e tensione delle batterie LFP sono più basse e richiedono quindi più celle per ottenere la stessa potenza. Ergo, il pacco batteria è molto più grande e pesante. E la moto ne risente mettendo su chili.

Come se non bastasse, ad aggiungere “pesantezza” al Nerva Exe ci pensano le dimensioni generose. Da un primo sguardo siamo di fronte ad uno scooterone molto lungo e alto, oltre che largo. Esteticamente slanciato, nonostante tutto, e anche ben rifinito. Ma pur sempre dalla stazza imponente.

Il prezzo come giusto compromesso

D’altro canto, Nerva promette prestazioni di tutto rispetto, almeno sulla carta: potenza di picco di oltre 16 CV (12 kW), velocità massima di 125 km/h e autonomia dichiarata di 115 km (150 nel ciclo urbano).

Tra i dettagli tecnici spiccano le tre modalità di guida (con relative statistiche che possono essere gestite tramite App per smartphone) e il tachimetro analogico affiancato al display centrale digitale. Diversi gli pneumatici: Exe gira con ruota da 14” al posteriore e da 15” all’anteriore.

E’ chiaro che la scelta di adottare le pesanti celle LFP può rivelarsi un boomerang ma intanto questo comporta un evidente abbassamento del prezzo finale dello scooter. Parliamo di 3.380 euro, con la possibilità di affittare le batterie per 5 anni.

L’esperimento potrebbe avere un suo mercato anche in Italia. Ma il dubbio rimane: quanto influiscono sulla guida quei 277 chilogrammi?

