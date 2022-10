Le cinesi quanto valgono (e costano)? Vediamo…

Le cinesi quanto valgono (e costano). Si parla spesso dell’elettrico come cavallo di Troia dell’industria di Pechino: proviamo a esaminare le auto in vendita da noi.

Le cinesi quanto valgono? Per ora sono soprattutto Suv, non tanto efficienti come…

Abbiamo riassunto in questa tabella i dati principali dei modelli elettrici cinesi acquistabili in Italia, con le insegne di 5 marchi. I prezzi vanno da un minimo di 34.290 euro a un massimo di 72 mila e ci dicono una prima cosa: almeno per ora non c’è la temuta invasione delle cinesi low-cost. Quelle se le tengono in patria, anche perché c’è qualche dubbio sul fatto che siano in linea con le norme UE sulla sicurezza per essere omologate come automobili. In Europa preferiscono mandare costosi Suv o berline con batterie importanti, comunque mai al di sotto dei 50 kWh. Quella che al momento sembra avere più ambizioni di aggredire il mercato di massa è la MG, erede cinese di quella che fu una gloriosa marca inglese. Con due modelli al di sotto dei 35 mila euro, ha prezzi e capacità delle batterie sostanzialmente allineati a quelli della Renault Zoe. Ma l’autonomia si ferma a 320 km (per la ZS EV e per la 5) contro i 395 e più della Zoe. È vero che si tratta di un Suv e di una station di dimensioni e peso più importanti, ma il range non è comunque da record.

Il top di autonomia? 521 km della BYD Han, ma con batteria 85 kWh

E qui c’è un primo dato che salta all’occhio: siamo abituati a pensare alla Cina come alla patria delle batterie, con aziende che riforniscono auto elettriche di tutto il mondo. Ci si aspetterebbero rese da leader di mercato, con chilometraggi superiori alle europee e alle americane. Ma così non è: la Aiways è a 410 km con batterie da 63 kWh, e percorrenze da poco più di 6,5 km con un kWh, niente di eccezionale. Fa meglio la temutissima (dai concorrenti occidentali) BYD con il suo modello più popolare, la Tang, che di km ne fa 420 con 60 kWh (7 km con un kWh). Ma ancora non siamo all’eccellenza. Così come possono colpire i 521 km di autonomia della BYD Han, ma con una batteria da 85 kWh e un prezzo di 72 mila euro. La Tesla Model 3, che è il benchmark in questa categoria, di km ne fa oltre 600 e costa 8 mila euro in meno. Insomma, non è da questa prima ondata di auto che può arrivare la spallata alle marche occidentali: la Cina è vicina, ma non vicinissima…