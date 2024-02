Meno batterie meno prezzo: è la strada giusta?

Meno batterie meno prezzo: i costruttori francesi ci provano, nel tentativo di portare le auto elettriche a listini più abbordabili. Ma è la strada giusta?

Meno batterie meno prezzo: la scommessa di Citroen e Renault

Contrordine compagni: per anni tutti gli sforzi sono stati dedicati a produrre auto ch assicurassero un’autonomia rassicurante. E si è arrivati a modelli che, con un pieno, fanno anche 7-800 km, con batterie da 100 kWh e più. Adesso c’è chi batte la strada opposta, a cominciare da Citroen e Renault con gli ultimi due lanci, la C3 e la R5 (qui a confronto) . Quest’ultima deve sostituire un’auto come la Zoe che già nell’ultima versione, datata 2019, assicurava 395 km di autonomia. Sembrava un tetto minimo e invece ora la marca francese annuncia anche una versione con molto meno range, 300 km, e una batteria più contenuta, sui 40 kWh. La Citroen va ancora più in là. Accanto al modello in fase di lancio, con 320 km di percorrenza, annuncia l’arrivo a breve di una versione con 200 km di autonomia a 19.900 euro meno incentivi. Insomma, l’elettrica al prezzo del benzina, al netto dei bonus. A patto però di disporre di esigenze di percorrenza molto limitata, in certe situazioni con poco più di un centinaio di km disponibili.

Elon Musk disse già tre anni fa che 400 km è il minimo sindacale, ma ora R5 e C3…

Elon Musk, il patron di Tesla, la pensa diversamente. Già tre anni fa, febbraio 2021, disse chiaramente che secondo lui il minimo sindacale per un’auto elettrica è di 400 km. Se lo si interpellasse oggi, probabilmente direbbe 450, visto che nella sua gamma il range più contenuto ce l’ha la Tesla Model Y RWD, a quota 455. Per i modelli più piccoli i costruttori francesi battono un’altra strada, guardando a un target fatto di famiglie che dispongono di una seconda auto per i piccoli spostamenti. E che magari hanno la possibilità di ricaricare a casa, o al lavoro, mentre si fa tutt’altro. Con l’uscita di scena della Smart ForTwo, dotata di un’autonomia di solo 133 km, la versioni base della C3 diventerà l’auto con la minore autonomia in assoluto. Meno anche della Renault Twingo (189 km) e della Dacia Spring (230 km). Mentre la versione base della R5 avrà meno range della 500e 42 kWh (322 km). C’è spazio in basso? Giusto sacrificare l’autonomia per avere prezzi più umani? Tempo pochi mesi e lo capiremo.