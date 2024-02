R5 contro C3: primo confronto

R5 contro C3: finalmente si amplia l’offerta di auto elettriche di piccole dimensioni, ma quale preferire tra la Renault e la Citroen? E a chi consigliarle?

R5 contro C3: caratteristiche, prezzi e autonomia

La Citroen ha fatto una scelta precisa: ha preferito contenere capacità della batteria (44 kWh) e autonomia (320 km) per presentarsi con un prezzo aggressivo: 23.900 euro. Meno incentivi, naturalmente.

La Renault per la R5 aveva genericamente preannunciato un prezzo di 25 mila euro. Ma i media francesi sostengono che questa cifra non è riferita alla versione di lancio, quella con batteria da 52 kWh e 400 km di autonomia. Ma piuttosto alla versione con batteria da 40 kWh e 300 km di autonomia che arriverà in un secondo tempo.

Quanto costerà dunque la versione di lancio? Dovremmo essere comunque sotto i 30 mila, speriamo che su questo la Renault faccia quanto prima chiarezza. Al di là dei dati ufficiali, che autonomie reali possiamo aspettarci? EV Database, ipotizza per la R5 un range che va da un minimo di 230 km nelle condizioni peggiori (gelo e autostrada) a 500 km nelle condizioni migliori (in città e tempo primaverile). Per la C3 si va da un massimo di 400 km a un minimo di 185 km (qui un approfondimento).

Prestazioni, ricarica e misure (per chi ha il garage…)

Motori, la R5 debutta con un propulsore da 110 kW (150 Cv), contro gli 83 kW (113Cv) della più tranquilla C3. I consumi della Renault non sono ancora stati resi noti, mentre la C3 dichiara 16.4 kWh/100 km.

Quanto alle prestazioni, la Renault accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8″ e raggiunge una velocità massima di 150 km/h. La C3 è più tranquilla: nello 0-100 è leggermente sotto gli 11″, la velocità è limitata ai 135. Per quanto riguarda la ricarica, entrambi i modelli nei viaggi lunghi possono sfruttare le colonnine fast fino a 100 kW, non male.

In AC la R5 ha di serie il caricabatterie (bidirezionale) da 11 kW, la stessa potenza proposta dalla C3. Quel che salta all’occhio è la differenza di dimensioni tra le due francesi La Renault 5 è decisamente più compatta, con una lunghezza di 3,92 metri, larghezza di 1,77 e altezza di 1,50. La nuova C3 si dà arie da Suv ed è più lunga di 8 cm e più alt di 7 cm. Per la precisione le misure sono 4,01 (lunghezza), 1,75 (larghezza) e 1,57 (altezza). De gustibus, quindi, tra chi ama la guida alta e chi preferisce ingombri più contenuti per parcheggiare con più facilità.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –