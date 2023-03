Ansia da autonomia ingiustificata, dice questo studio

Ansia da autonomia ingiustificata, dice un ampio studio condotto dai ricercatori dell’Università del Delaware (UD) con la Dalhousie University e la Georgia Tech

La ricerca, pubblicata della rivista Energies , analizza i dati registrati da 333 auto alimentate a benzina in un periodo da uno a tre anni. E quindi delinea la capacità delle batterie di auto elettriche delle stesse dimensioni necessari per le stesse percorrenze. “Quello che abbiamo fatto è stato capire quanto le persone guidano ogni anno. Distinguendo ogni singolo viaggio e fermata. E poi abbiamo sovrapposto a questo con tutti i possibili veicoli elettrici che potresti acquistare“, spiega l’autore principale del report finale, Willett Kempton, professore di scienze e politiche marine e di ingegneria elettrica e informatica presso la UD. “Se sai quanto lontano devi guidare, i nostri dati sull’autonomia e sulla velocità di ricarica ti diranno quali veicoli elettrici funzioneranno per te“.

Chi vive nelle città può accontentarsi di 250 km

Le conclusioni sottolineano che, come le scarpe da ginnastica, i veicoli elettrici possono portarti dove vuoi più o meno velocemente. Ma che l’opzione più costosa, per batterie molto capaci, potrebbe non valere l’investimento. “Un malinteso che circola nell’opinione pubblica è che non saremo in grado di sostituire la benzina, se non con batterie più grandi e ricariche super veloci“, aggiunge Kempton. “Ma lo studio ci dice è che c’è un segmento di mercato, tra il 25% e il 37% di chi guida, a cui elettriche con batterie più piccole bastano. Se combinati con ricariche domestiche o di condominio, possono soddisfare tutte le esigenze di viaggio in auto“. Si parla in particolare di chi vive nelle grandi città, usa l’aereo o il treno per viaggi più lunghi, le persone a basso reddito e più anziani. A costoro potrebbero bastare auto con 250 km di autonomia, con cui gestire (programmando le ricariche) anche i viaggi più lunghi che fanno solo 3-4 volte l’anno.