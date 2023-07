LiveWire S2 Del Mar, ecco le specifiche. In Europa arriva a settembre

Pianificato il programma di lancio europeo, aperte le ordinazioni, ora per la Livewire S2 Del Mar è tempo di svelare le specifiche tecniche ufficiali.

Il secondo modello creato dalla “costola” elettrica di Harley-Davidson si appresta a sbarcare prima negli Stati Uniti poi sui mercati del Vecchio Continente (da settembre) con il suo carico di attese. Attese che, a quanto pare, non vengono smentite guardando ai dati ufficiali sulle prestazioni appena uscite dalla sede di Milwaukee.

Numeri per divertirsi, senza esagerare

La S2 Del Mar conferma i numeri che ci si aspettava. Il motore da 63 kW (85 CV) e 249 Nm spinge la moto fino a 165 km/h, con un’accelerazione 0-100 in appena 3 secondi. Il pacco batteria, abbastanza compatto, è da 10,5 kWh e garantisce, nel ciclo cittadino, fino a 180 km di autonomia (dichiarati invece da 110 a 140 km nel combinato).

Grazie alla possibilità di accesso alla ricarica rapida (Livello 2) i tempi del “pieno” si riducono. Parliamo di circa 75 minuti per ricariche 20%-80%; intorno alle 2 ore e 20 minuti, invece, per la ricarica 0-100%.

Il design, le forme filanti e più giovanili” che distinguono la Del Mar dalla sorella maggiore Livewire One rimangono inalterate. Nessun intervento dell’ultimo minuto. Il peso non arriva ai 200 kg (195) mentre la ciclistica presenta elementi di qualità: forcellone in alluminio pressofuso, sospensioni Showa regolabili, freni Brembo, ad agire su ruote da 19 pollici.

Sicurezza e connettività

Le specifiche ci ricordano che la S2 Del Mar è dotata di cinque modalità di guida opzionabili a seconda delle necessità e alcuni dei controlli elettronici Harley-Davidson per una dinamica di guida più sicura. Dal controllo di trazione al cornering ABS, fino al C-DSCS che gestisce lo slittamento della ruota posteriore e ne previene il “blocco” quando si utilizza la frenata rigenerativa.

Lato tecnologia e connettività, anche LiveWire S2 Del Mar ha la sua App di gestione con cui tenere sotto controllo tramite smartphone ogni dettaglio della moto. Inoltre, è il primo modello del brand ad essere predisposto per gli aggiornamenti in tempo reale (OTA).

In settembre arriva in Europa. Ma l’Italia?

Come detto, le consegne negli USA sono appena iniziate, mentre in Europa le prime Del Mar sono attese in settembre. Per il momento si parla di una Launch Edition che dovrebbe approdare in Francia, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra.

In Italia potrebbe arrivare in un secondo momento, ma l’ufficialità non c’è ancora.

Il prezzo attuale è di 15.499 dollari americani (circa 13.800 euro). Considerando le diverse tassazioni, nelle concessionarie europee facilmente si stabilizzerà intorno ai 20.000 euro.

Ricordiamo che la S2 Del Mar porta al debutto la nuova piattaforma flessibile denominata “Arrow”, su cui LiveWire intende realizzare la sua gamma di futuri modelli elettrici, di differenti classi e potenze.

La S2 fa da apripista. Ora la parola spetta al mercato.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-