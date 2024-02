La maxi rata azzerata dall’incentivo, possibile? Raffaele, un lettore, è scettico su quel che abbiamo scritto sulle offerte in arrivo per la Citroen C3 coi nuovi bonus.

La maxi rata azzerata…/ Avete notizie ufficiali scritte dalla Citroen per la C3? Dove le trovo?

“Siate gentili. Non metto in dubbio la serietà della vostra redazione, ma è successo questo: più di un sito parlava di un‘offerta senza maxi rata- iniziale sulla e-C3. E mi era capitato di parlarne con un amico in concessionaria. Nessun riscontro veniva fuori dalle comunicazioni ufficiali Citroen. Chiedo se per scrivere l’articolo di due giorni fa avete avuto notizie scritte ufficiali dalla Citroen, magari verificabili da parte nostra (dei consumatori). Se c’è una pagina web ufficiale, una comunicazione ufficiale che parla dell’offerta descritta dall’articolo da voi pubblicato gradirei avere il link. O averla in copia in posta elettronica. Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi“. Raffaele Di Fonzo

Confermiamo tutto, ecco la fonte e l’offerta

Risposta. Davanti a offerte così allettanti, è normale avere una certa diffidenza. Noi però confermiamo parola per parola quel che abbiamo scritto. È tutta farina del sacco di Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroen Italia, che ha dato queste cifre alla presenza di decine di giornalisti. Per la precisione il 15 febbraio nello show-room Stellantis di Milano, in viale Teodorico. Il calcolo è semplice: attualmente la C3 (versione You da 23.900 euro) viene proposta a rate con un anticipo di 6.300 euro. Ma se l’incentivo statale (con rottamazione di una vecchia auto) sale da 5 mila euro fino a 13.750 euro (per chi ha un ISEE fino a 30 mila), il calcolo è presto fatto. La maggiorazione del bonus si “mangia” tutto l’anticipo e anzi: dà la possibilità di ridurre le rate mensili a 49 euro. Il tutto con l’offerta che prevede che dopo 3 anni (e massimo 30 mila km) l’acquirente decida se riscattare l’auto (con maxi-rata finale) o restituirla. Perché allora i concessionari Citroen non ne sono informati? Perché al momento sono in vigore i vecchi incentivi e si vuole evitare che la forza-vendita faccia confusione. E, per il momento, provi a vendere alle condizioni attuali.