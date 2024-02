Come funzionano i nuovi incentivi per le elettriche

Come funzionano i nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Si va da un minimo 6 mila a un massimo di 13.750 euro, con una buona dotazione di fondi.

Come funzionano i nuovi incentivi: più l’auto è vecchia e meno reddito hai…

Il sito del ministero non entra nei dettagli, limitandosi a precisare le risorse stanziate (950 milioni). E confermando che per le elettriche si arriverà fino a un massimo di 13.750 euro. In pratica più l’auto è vecchia più il bonus è generoso. E ancor più lo è se l’acquirente ha un reddito famigliare ISEE inferiore ai 30 mila euro. Il limite massimo per l’auto da acquistare resta confermato a 35 mila euro più IVA, in pratica 42.700 euro di listino. Lasciando nel novero delle vetture con incentivo anche auto di un certo valore, come le Tesla Model 3 e Model Y e la Renault Megane, solo per fare alcuni esempi. Stiamo parlando delle versioni meno costose di queste vetture. In pratica chi ha un ISEE inferiore ai 30 mila euro, rottamando un’auto fino a Euro 2, con questi bonus pagherà una citycar come la Dacia Spring 7.700 euro invece di 21.450. È uno sconto al quale si fatica a credere e che potrebbe dare una bella scossa al mercato. Ma anche chi compra una Tesla Model 3 rottamando una Euro 4 non si potrebbe lamentare: 33.490 invece di 42.490.

In arrivo anche nuovi bonus per la ricarica domestica

Per le ibride plug-in sono stati previsti meno fondi e incentivi più contenuti. Chi acquista senza rottamazione avrà 4 mila euro di bonus (5 mila con ISEE sotto i 30 mila auro). Chi rottama un’auto fino a Euro 2 avrà 8 mila euro (10 mila con ISEE sotto i 30 mila). Chi rottama una Euro 3 avrà 6 mila euro (7.500 con ISEE sotto i 30 mila). Infine chi rottama una Euro 4 avrà 5.500 euro (6.875 cin ISEE sotto i 30 mila). Il ministero ha annunciato anche nuovi contributi “per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in ambito domestico”. Senza specificarne al momento l’entità. Al quadro delineato da Urso manca un altro tassello: la data di entrata in vigore dei nuovi bonus. Il ministro insiste su un aspetto fondamentale della sua strategia: “Più sostenibilità ecologica con uno sguardo alla sostenibilità sociale, vista la particolare attenzione riservata alle famiglie a basso reddito e alle imprese della filiera nazionale”.

– Leggi anche: c’è pure il bonus di 2 mila euro per chi compra un’auto usata (rottamando)