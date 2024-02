Rata di 49 euro (senza maxi-rata) per la C3

Rata di 45 euro al mese (senza maxi-rata di anticipo) per la C3. La Citroen anticipa che si arriverà anche a questo con i bonus in arrivo, a patto che…

Rata di 49 euro se rottami e hai un ISEE entro 30 mila euro

… A patto che si abbia una vecchia auto da rottamare e che il reddito ISEE di chi compra non superi i 30 mila euro, situazione comune a molti italiani. Ergo: la Citroen scommette su questo nuovo modello elettrico, puntando a rendere finalmente “popolare” questo tipo di motorizzazione.

Non a caso il marchio francese sostiene di avere raccolto in un mese circa 2 mila ordini e assicura che dalla seconda metà di maggio inizieranno consegne regolari. Il prezzo è decisamente competitivo, 23.900 euro (inclusa wall-box per ricaricare a casa). Se verranno confermati i bonus fino a 13.750 euro, si arriverà a poco più di 10 mila euro per questo Suv che comunque ha una buona abitabilità (4.01 di lunghezza). La rata mensile di 49 euro è riferita alla formula con cui dopo tre anni decidi se acquistare la vettura o restituirla. Formula che molte Case offrono per vincere le resistenze di chi ancora non si fida pienamente dell’elettrico. E vuole avere la possibilità dopo un certo periodo di tornare indietro.

L’elettrico “popolare”, come la Ami (6.300 pezzi venduti in Italia nel 2023)

L’idea di Citroen è diventare leader in Europa nelle piccole elettriche, andando a prendersi clienti nella parte di mercato che non è presidiata da Tesla. Bissando con la C3 il successo che già riscuote la Ami, la macchinetta venduta in 6.300 pezzi in Italia nel 2023. Stiamo parlando di un’auto che nasce per un uso cittadino, destinata a diventare per molti acquirenti la seconda macchina di famiglia.

L’autonomia media omologata, con batteria da 44 kWh, è di 320 km, ma andando piano in città si possono superare i 400 km. La scelta di montare una batteria di capacità contenuta è stata studiata per contenere peso e prezzo, con l’idea che i clienti di questa auto ricaricheranno soprattutto a a casa. Un approccio che Citroen confermerà a breve con il lancio di una versione con batteria ancora più piccola e solo 200 km di autonomia- Ma prezzo a 19.900 euro meno bonus.

