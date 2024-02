Domande e risposte sui maxi bonus in arrivo: arrivano diverse richieste di chiarimenti e consigli. Iniziamo dai quesiti di Marcello e Michelino. Ricordiamo che la i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Domande e risposte sui maxi bonus: “È previsto un contributo anche per l’usato?”

“G valutando con molto interesse gli incentivi 2024: finalmente vorrei passare anch’io all’elettrico. Una domanda riguardo a questi bonus: si sa qualcosa se saranno applicabili all’acquisto di auto elettriche usate, o sono validi solamente sul nuovo? Oppure siamo tutti in attesa della pubblicazione del decreto? “ . Marcello Parini razie innanzitutto per il servizio: vi leggo da tempo e siete sempre di informazione e interesse. Sto: finalmente vorrei passare anch’io all’elettrico. Una domanda riguardo a questi bonus: si sa qualcosa se s, o sono validi solamente sul nuovo? Oppure siamo tutti in attesa della pubblicazione del decreto?

Risposta. Siamo in attesa di conferme. Nel nuovo schema di incentivi auto per il 2024 c’è anche l’acquisto di auto usate. Secondo quanto anticipato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, il bonus ammonterà a 2mila euro, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro. Coprendo così l’acquisto di 10 mila vetture di seconda mano. L’incentivo riguarda l’acquisto di vetture che siano almeno in classe Euro 6 e si presume, a rigor di logica, che riguardi anche l’acquisto di elettriche usate. Ma la conferma si avrà solo con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Domande e risposte sui maxi bonus: “Ma poi meglio la Cupra Born o la MG4?”

“Vi scrivo da un piccolo paese della provincia di Cuneo. Prima di tutto complimenti a tutti voi per il lavoro che fate, articoli e filmati sempre molto interessanti. In questi giorni come molti italiani penso, sto aspettando che vengano confermati gli incentivi auto per cambiare la mia Mokka diesel con un’auto elettrica. Non ho ancora deciso che cosa comprerò, ma le due auto che mi ispirano di più al momento sono la Cupra Born 231CV e la MG4 204CV. Secondo le vostre esperienze è più affidabile la macchina europea o quella cinese? Tenendo conto anche che la MG costa qualche migliaio di euro in meno rispetto alla Cupra. Dopo aver letto i vostri articoli e parlato con amici che l’auto elettrica già la usano, mi sono convinto che il salto si può fare. Mi dispiace solo che quando mi guardo intorno, nei paesi limitrofi e nel mio, vedo solo auto termiche“. Michelino Perlo.

Dipende: prezzo o prestazioni?

Risposta. È un po’ presto trarre conclusioni sull’affidabilità di due modelli ancora molto recenti, anche se al momento non si segnalano particolari criticità. Sono due macchine diverse: la Born è decisamente più prestazionale, con più potenza e accelerazione (da 0 a 100 km/h in 6,6″contro 7,9″ della MG4). In compenso il modello cinese è decisamente più economico (nelle versioni citate da Michelino si parte da 34.790 euro, contro i 41.700 della Born). E ha anche un po’ di autonomia in più (450 km omologati contro 422). Si tratta di capire quali aspetti siano più decisivi per il lettore. Importante ricordare che a questi prezzi andranno detratti i nuovi bonus.