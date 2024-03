La batteria della mia Kia: 100% a 81 mila km

La batteria della mia Kia e-Niro è ancora al 100% dopo tre anni e mezzo e 81 mila km. Paolo, un lettore ferrarese, ci manda il certificato del check. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostra mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La batteria della mia Kia: “In 3 anni e mezzo nessun calo di autonomia”

“Vi seguo da tempo e vorrei portare un piccolo contributo riguardo alla mia esperienza in elettrico. Possiedo la mia Kia E-Niro dall’ottobre 2020. Ricarico prevalentemente a casa con wall box da 5kW, talvolta rabbocchi nel tempo di sosta di una spesa alle colonnine AC dei supermercati e solo raramente in viaggio in DC. Posso dire che oramai è l’auto ‘condivisa’ di famiglia, chiunque ne abbia bisogno la utilizza. E l’altra auto, una station wagon a gasolio, è quasi sempre inutilizzata, visto il differente costo di utilizzo. Ho eseguito un test sulla batteria con PKC, vi condivido gli ottimi risultati. Devo dire non inaspettati perché in effetti non riscontro modifiche nell’autonomia rispetto all’auto nuova. Anzi, con l’esperienza ho risultati sicuramente migliori oggi rispetto a 3 anni fa. Ho letto che il software Kia/Hyundai non fornisce dati estremamente precisi sul valore delle singole celle, ma la capacità della batteria è rimasta pressoché inalterata. In un’epoca di ricariche ultra-fast, potrebbe invece essere la velocità massima di ricarica (77kW), molto bassa, ad avere aiutato nel preservare la batteria? Saluti e complimenti per il Vostro lavoro“. Paolo Rossi, Ferrara

La spiegazione più plausibile (secondo noi)

Risposta. C’è da lustrarsi gli occhi quando scopri che, dopo 81 mila km, la batteria risulta ancora al 100%. Ma poi si cercano spiegazioni, come ha fatto Paolo. Basta lo stile di guida per conservare l’integrità delle celle? Certo, questo aiuta. Ma forse la motivazione più attendibile, anche se non ufficiale, è un’altra. E cioè che le batterie dei veicoli Kia e Hyundai vengono vendute con dati sulla capacità di energia più bassi di quelli realmente disponibili. Quindi: il 100% certificato da PKC si riferisce alla capacità attualmente erogabile dalla batteria rispetto all’energia dichiarata. Non rispetto all’energia totale realmente immagazzinabile quando la batteria era nuova. In sostanza: si ritiene che la batteria all’inizio avesse una capacità reale superiore di qualche punto rispetto al dichiarato. E che quindi Hyundai e Kia, verrebbe da dire, mantengono più di quel che promettono, come confermano almeno tre segnalazioni di cui abbiamo dato conto: qui, qui e qui. All’opposto esistono veicoli che cominciano a mostrare valori sotto il 100% ancor prima di essere venduti.