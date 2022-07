Ho fatto il check della batteria e guardate un po’…

“P er chi pensa che la batteria sia da sostituire… Da circa un anno guido una Hyundai Ioniq 5 RWD, avendo percorso quasi 17.000 km. Vi riporto qui a fianco il test eseguito qualche giorno fa sullo stato della batteria. Ho ricaricato sia a casa, alle colonnine da 11 e 50 KW e anche alle HPC, arrivando fino a 218 KW. Dal test eseguito con Power Check Control la batteria risulta ancora al 100% “ . Alberto Bergamelli

Si sta lavorando non solo per aumentare la densità energetica delle batterie, a parità di peso e ingombro, ma anche per. Smentendo ogni giorno di più chi dice (anche nei commenti su questo sito) chele batterie vanno sostituite, con costi elevati. Sicuramente il gruppoè tra coloro che stanno facendo un grande lavoro in questo campo, con enormi investimenti in ricerca. Ma, a giudicare dai racconti che ci arrivano, anchestanno lavorando con successo in questo campo. Del resto, già nella prima generazione delle auto elettriche i risultati non erano disastrosi come si voleva far credere. Abbiamo citato più volte, lettore trentino, che doposi è visto certificare unresidua. Ovverodi autonomia rispetto aiiniziali. Comunque: il tema è di grande interesse. Chi decide di farsi certificare lo stato della batteria dopo un certo numero di km, puòe contribuire a un’informazione corretta su questo tema.