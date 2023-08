Batteria 100% dopo 28 mila km nella mia Kia e-Niro: a scanso di equivoci Nicola produce il certificato (SOH) sia della Casa coreana sia di PCC. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Batteria 100% dopo 28 mila km, con doppia certificazione: Kia e PCC

“Vorrei anch’io contribuire alla raccolta dati per quanto riguarda l’usura della batteria. Mi chiamo Nicola e possiedo una KIA eNiro da luglio 2021 con 28.000 km e sono molto soddisfatto dell’auto fino a questo momento, nessun tipo di problema. A fine luglio di quest’anno ho fatto il mio secondo tagliando previsto da KIA e mi sono fatto fare il controllo batteria. Ne è uscito ( nero su bianco) con il SOH ancora al 100%. Volendo fare un altro controllo ho provveduto come ho fatto ancora in passato con POWER CHECK CONTROL e indovina: lo stesso risultato. Inutile dire che ne sono felice, perché al momento dell’acquisto era e lo è ancora adesso (forse un po’ meno) la preoccupazione della vita della batteria. Spero continui così“. Nicola Fiocco

Tra ipotesi e certezze

Risposta. Abbiamo pubblicato di recente altre segnalazioni di auto del gruppo Hyundai con batteria 100% dopo un notevole numero di km, in un caso una Kona con 55.479 km. Com’è possibile? Sul tema in rete fioccano le congetture, la più gettonata parla di una capacità reale della batteria superiore a quanto dichiarato. In modo che l’usura della batteria risulta nulla fin quando si supera il 5%. Possibile? Vero o falso? L’unica cosa certa è che, se anche le cose stessero così, la “tenuta” delle celle dei due marchi coreani è notevole. Decisamente superiore rispetto alla concorrenza europea, per esempio.