Ioniq 5 72 kWh

Ecco come Ivano descrive l’auto: “Scrivo perché vendo la mia Ioniq 5Evolution, annocon. Unico proprietario, ottime condizioni, chek della batteria con PKC alcon risultato. Ultimo tagliando fatto aLa vendo per passare ad altra auto elettrica che ancora non ho scelto, ma sono orientato o al modello nuovo dellao allao altre. Comunque sicuramente sarà un’auto elettrica. L’allestimento è Evolution. Quindi il più completo coninterni in pelle con, head up display, fari matrix, cerchi da 20”, tecnologia dietc etc. Una parte della storia della mia Ioniq 5 è stata descritta anche in due articoli da voi pubblicati, che trovate cliccandoRegalo barre portatutto thule e treno di gomme invernali. Chiedosono a Roma. Allego foto“.: telefono