Da Roma alla Val d’Aosta: settimana bianca in Hyundai Ioniq 5

Per la settimana bianca con la sua Hyundai Ioniq 5 nuova di zecca, Ivano parte con l’handicap: deve attraversare tre quarti di Italia, da Roma alla Val d’Aosta. Eppure il viaggio, dice, è stato piacevole e rilassante. La famiglia concorda. Questo è il suo racconto. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci le loro storie elettriche a questo indirizzo: info@vaialettrico.it

Di Ivano Fiorentino

” Ciao a tutti, sono un assiduo lettore di Vaielettrico, e voglio condividere la mia ultima esperienza di viaggio per la settimana bianca in elettrico. Premetto che guido elettrico da giugno 2021: prima con una Kona elettrica 64 kw a noleggio, poi dal 01/10/2021 con la mia Hyundai Ioniq 5 evolution 73 kw con la quale, ad oggi, ho fatto 14.000 km circa.

Da quello che leggo spesso negli articoli di Vaielettrico dovrei essere un elettronauta anomalo, in quanto anche se ho un garage con una presa di corrente, non sono ancora attrezzato con una wallbox.

Avrei il garage, ma preferisco le colonnine Enel X

Preferisco caricare alla colonnina perchè fino a dicembre avevo ricariche comprese nell’abbonamento telepass, mentre ora pagando il kWh a € 0.32 (abbonamento flat large di enelx) credo sia più conveniente dell’utenza domestica. In ogni caso è in previsione l’installazione di pannelli fotovoltaici e wallbox, quando sarò attrezzato ricaricherò in garage anche io ma per ora uso tranquillamente le colonnine.

Tornando al viaggio, l’itinerario prevede la percorrenza di 800 km da Roma alla Val d’Aosta con partenza prevista la mattina di domenica 27 febbraio e il rientro la domenica successiva 06 marzo.

A pieno carico e con il baule sul tetto

Siamo in quattro, due adulti e due ragazzi. La sera prima monto il baule sul tetto, un baule da 410 lt montato in una posizione non proprio ottimale, data la mancanza di mancorrenti sul tetto della Ioniq 5 e quindi la necessità di adattare il posizionamento delle barre alla parte superiore delle portiere.

In buona sostanza sono consapevole di essere nelle condizioni peggiori per affrontare un viaggio in elettrico: macchina carica, baulone sul tetto con sci ed attrezzatura, gomme invernali (tra l’altro gomme da 255…).

Praticamente un muro che avanza sulla strada, oltre ad una temperatura esterna alla partenza di 5° con pioggia, però ho studiato bene il percorso e parto senza timori.

Nei viaggi uso abrp per la programmazione e pcc (power cruise control) per il monitoraggio del consumo istantaneo. Pianifico il percorso con tre soste poste a 200 km di distanza l’una dall’altra. Quindi la domenica alle 06.30 parto con il 90 % di batteria mi dirigo alla colonnina Ionity dell’outlet di Valdichiana, fuori dall’autostrada ed a circa 190 km.

Dato il mio consumo medio del periodo, ai 120 km/h, di circa 22 kWh/100 km, già dal primo tratto ho capito che la musica era assai diversa, la resistenza del baulone che avevo calcolato in un aumento del 5% del consumo era assai maggiore ed a ricordarmelo era il fastidioso rumore del vento a cui non ero più abituato…

Il consumo di Hyundai Ioniq 5: uno shock. Poi…

Nel primo tratto quindi vedo il consumo medio aumentare rapidamente per assestarsi ai 32 kWh/100 km, uno sproposito ma Pcc mi rassicura e guardo solo i kw con i quali arrivo a destinazione, senza ansia. Quindi arrivo tranquillamente alla ionity e mentre tutti in macchina dormono mi ricarico 57 kWh (x € 0.29 come da contratto ionity offerto da Hunday) in circa 30 min al 90% (ho visto per un pò la ricarica a 180 Kw, poi si è assestata a 120 Kwh).

Tre soste con “pisolino”, colazione e pranzo

A parità di km decido di percorrere la A 12 verso Genova, per approfittare della colonnina all’autogrill Versilia Est nel mio senso di marcia, posta a circa 200 km dalla Valdichiana. In circa due ore, sempre con la velocità impostata a 120 km/h ma con qualche accelerazione e rallentamento alla bisogna, arrivo alla ads Versilia Est.

Causa il miglioramento delle condizioni meteo ed il percorso meno in salita la media consumo è scesa a circa 28 kw/100 km e sperimento finalmente la gioia della mia prima ricarica in autostrada. Una cosa che spero diventi la normalità. Per ora è davvero una vera figata.

Mentre facciamo colazione faccio 66 kWh in 37 min al 100 %. Sono pronto così per ripartire verso la terza sosta di ricarica, programmata alla colonnina 300 kW enel x di Alessandria, s.p. per Viguzzolo. Procedo con la stessa velocità media, con una gradevole temperatura esterna che mi ha consentito di spegnere il condizionatore e risparmiare qualche kw..

Quindi a circa 200 km esco dall’autostrada e mi fermo alla colonnina, approfitto per un salto al centro commerciale per una fugace pausa pranzo mentre faccio il pieno di elettroni (67 kWh).

Riparto per l’ultimo tratto di circa 200 km fino a destinazione dove arrivo alle 17.30 circa con il 25% di batteria e la media consumo complessiva a 28.8 kWh/100 km.

Devo dire che è stato un viaggio piacevole, per niente stancante visto le tre soste e questo mi è stato confermato anche dalla family, addirittura entusiasta la moglie.

Al ritorno si cambia: 25,5 kWh/100 km il consumo finale

Per il viaggio di ritorno ho previsto, sempre a parità di km (800) il tragitto della A 1, per approfittare della ads di San Zenone e Secchia Ovest, con un’unica sosta fuori dall’autostrada sempre a Valdichiana Outlet. Il ritorno sempre ad una velocità media di 120 km/h, quindi con tre soste, è durato h 9.30.

Il consumo medio complessivo di 25.5 kWh/100km, complice la pendenza più favorevole e la migliore condizione atmosferica, arrivato con 28% di batteria.

Se ci fossero più colonnine in Autostrada…

Le mie considerazioni sono senza dubbio positive. La mia esperienza dimostra che con una buona programmazione è possibile percorrere in elettrico, almeno con la Hyundai Ioniq 5, lunghe tratte anche in condizioni sfavorevoli.

Ovviamente resta la scomodità di dover programmare a seconda delle colonnine e non a seconda delle necessità personali, ma questo è un aspetto che spero migliorerà molto con l’aumento delle colonnine in autostrada..

Bene spero di non avervi annoiato e arrivederci alla prossima... „

