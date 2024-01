Info su consumi e ricariche, i dubbi di Tamara sulle app

Info su consumi e ricariche: Tamara, una lettrice che guida una Mini SE, chiede chiarimenti sui supporti forniti da app come Power Cruise Control. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Info su consumi e ricariche: la Mini ha poca autonomia, potrei viaggiare più tranquilla?

“H o recentemente sentito parlare dell’app Power Cruise Control in un video di Paolo Mariano e, incuriosita, ho cercato informazioni a riguardo. Non sempre tutte le info che si trovano sono esaustive e quindi chiedo a voi ciò che mi interessa. Innanzitutto io guido una Mini SE e avrei bisogno di capire dove trovo l’ingresso OBD per collegare il device che invia al telefono i consumi della macchina. Poi, io di solito usavo l’app ABRP quando dovevo effettuare degli spostamenti che superano l’autonomia della mia macchina. Vale veramente la pena di passare a quest’altra app, investendo sul costo del device OBD bluetooth? Essendo l’autonomia della Mini piuttosto ridotta, potrei con quest’app viaggiare un po’ più tranquilla? Mi segnala anche dove sono le colonnine e se sono libere o no? Vi ringrazio per le informazioni che riuscirete a darmi “ . Tamara Aprato

Ecco la risposta di Spacone

Risposta. Abbiamo chiesto a Leonardo Spacone, creatore di Power Cruise Control e amico di vecchia data di Vaielettrico, di rispondere ai dubbi della lettrice: “Le informazioni su dove è posizionata la presa di diagnosi a cui collegare il Dongle OBD Le può trovare nella scheda del veicolo sul sito PowerCruiseControl.com . Ogni veicolo ha il suo link al video YouTube. Con Power Cruise Control avrà una navigazione più attendibile e l’ansia sarà un vecchio ricordo. Sì, l’app conosce lo stato dei punti di ricarica, tutta l’infrastruttura di ricarica Enel X, Eviwa e Ionity è monitorata tempo reale. Quindi è possibile conoscere lo stato dei punti di ricarica di destinazione. Oltre all’OBD, è necessaria anche l’attivazione della licenza sul veicolo che costa 24 euro l’anno. Con la stessa licenza, potrà anche ogni 60 giorni fare un certificato sullo stato della batteria con un’altra delle nostre applicazioni PKC Power checK Control”. Abbiamo chiesto a, creatore di Power Cruise Control e amico di vecchia data di Vaielettrico, di rispondere ai dubbi della lettrice: “Le informazioni su dove è posizionata la presa di diagnosi a cuiLe può trovare nella scheda del veicolo sul sito. Ogni veicolo ha il suo link al. Con Power Cruise Control avrà una navigazione più attendibile e l’ansia sarà un vecchio ricordo. Sì, l’app conosce lo stato dei punti di ricarica, tutta l’infrastruttura di ricaricaè monitorata tempo reale. Quindi è possibile conoscere lo stato dei punti di ricarica di destinazione. Oltre all’OBD, è necessaria anche l’attivazione della licenza sul veicolo che costaCon la stessa licenza, potrà anche ogni 60 giorni fare uncon un’altra delle nostre applicazioni PKC Power checK Control”.