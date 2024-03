Per gli incentivi il decreto del Governo c’è, come riporta il Sole24Ore che ha potuto visionare la bozza. Ma c’è da aspettare ancora il Dpcm, confermati i contributi (fino a 13.750 euro), a disposizione 950 milioni ma 402 milioni sono per le termiche. Alle elettriche solo 240, un quarto del totale.

Attesa infinita: 5 mesi perduti

Il Dpcm, tra firma di Palazzo Chigi, esame della Corte dei conti, pubblicazione in Gazzetta ufficiale e aggiornamento della piattaforma Invitalia-Mimit arriverà a maggio, se va bene. Cinque mesi perduti. Tempi lunghi che finora hanno bloccato completamente il mercato (attualmente è in vigore il vecchio ecobonus, limitato a 5mila euro).

Ecco come funzionerà il nuovo incentivo

Restano generosi, anche per le termiche, gli incentivi statali che recuperano anche i fondi non spesi nel 2023.

Senza rottamazione l’intensità del sostegno cala ma è pur sempre sostanzioso. Ecco i numeri: 6mila euro nella fascia 0-20 (elettriche ma pure alcune plugin), 4mila nella 21-60, zero bonus per le termiche.

l’intensità del sostegno cala ma è pur sempre sostanzioso. Ecco i numeri: 6mila euro nella fascia 0-20 (elettriche ma pure alcune plugin), 4mila nella 21-60, zero bonus per le termiche. Euro 4 rottamato porta a un beneficio di 9mila euro per le elettriche (fascia 0-20), 5.500 nella fascia 21-60 e 1.500 nella 61-135.

porta a un beneficio di 9mila euro per le elettriche (fascia 0-20), 5.500 nella fascia 21-60 e 1.500 nella 61-135. Passiamo all’Euro 3 dove si sale a 10mila, 6mila e 2mila euro.

dove si sale a 10mila, 6mila e 2mila euro. Euro 0, 1 o 2 portano a 11mila, 8mila e 3mila euro . Per tutti questi incentivi è prevista una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile, Iva esclusa, fissata a 35mila euro nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a 45mila euro in quella intermedia 21-60 .

portano a . Per tutti questi incentivi è prevista una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile, Iva esclusa, fissata a nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a . Isee sotto i 30mila euro . Per elettriche e plugin c’è la maggiorazione del 25% per singoli componenti di un nucleo familiare con Isee sotto 30mila euro che fanno approdare il beneficiario a 13.500 euro per le auto elettriche.

. Per elettriche e plugin c’è la maggiorazione per singoli componenti di un nucleo familiare con Isee sotto 30mila euro che fanno approdare il beneficiario a 13.500 euro per le auto elettriche. Per i redditi bassi va bene anche la rottamazione di un Euro 5 per un bonus da 8mila euro nella fascia 0-20 e di 5mila in quella 21-60.

Incentivi per usato, scooter, furgoni

Come anche oggi, l’ecobonus vale per altre categorie di veicoli. La novità è l’usato (opportunità offerta anche in alcuni bandi comunali come a Firenze). A iniziare dal termico: Euro 6 con emissioni fino a 160g/km di CO2 e prezzo fino a 25mila euro hanno diritto all’incentivo da 2mila euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 4.

Moto, scooter, tricicli e quadricicli elettrici: contributo del 30% fino a 3mila euro che sale al 40% (fino a 4mila euro) con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 3. Per i modelli non elettrici, fino a Euro 5, sconto de 40% fino a 2.500 euro ma solo a condizione che il venditore pratichi una riduzione aggiuntiva di almeno il 5% e che sia rottamato un veicolo da Euro a Euro 3.

Veicoli commerciali: da minimo di mille euro (sotto 1,5 tonnellate, motore endotermico con rottamazione) a un massimo di 18mila euro (tra 4,25 e 7,2 tonnellate, elettrico o idrogeno con rottamazione).

Attenzione: non bisogna anticipare niente. Le concessionarie riconosceranno direttamente il contributo e lo recupereranno come credito d’imposta.

Le termiche si mangiano quasi tutti i contributi (oltre il 40%). Alle elettriche un quarto del totale

Il ritornello più cantato da troll, no watt e compagnia bella è l’assistenzialismo sotto forma di contributi alle auto a emissioni zero. Un falso. L’incentivo è più alto per le elettriche ma costano di più, non inquinano (o molto meno) e alla fine quasi la metà delle risorse è destinate alle termiche.

Riepiloghiamo: 240 milioni per le elettriche, 402 alle termiche e ibride (61-135 grammi CO2/km), il 15% circa, sono destinati alle ibride plug-in (fascia 21-60). Ci sono 20 milioni per i taxi con contributi raddoppiati.

Infine gli altri contributi: alle auto usate (20 milioni), moto, scooter, tricicli e quadricicli (32,5 milioni a quelli elettrici e 5 a quelli a motore termico), veicoli commerciali (53 milioni), noleggio a lungo termine (50 milioni), installazione di impianti a Gpl e metano sulle auto (10 milioni).

Le persone giuridiche possono accedere agli incentivi solo in alcuni casi: auto nelle fasce 0-20 e 21-60; moto, scooter, tricicli e quadricicli.

I veicoli commerciali sono riservati a Pmi esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di persone giuridiche, il veicolo deve essere intestato al beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per 24 mesi. Il vincolo di mantenimento è invece di un anno per le persone fisiche.

Non ancora definito il contributo per i contratti di noleggio a lungo termine (almeno 3 anni) di un auto fino a 135 g/km di CO2.

