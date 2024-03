Toyota C-HR, plug-in col bonus delle elettriche

Toyota C-HR, l’ibrida plug-in che usufruisce del bonus delle elettriche, grazie a emissioni omologate di 19 grammi di Co2/km. È la prima volta che accade.

Toyota C-HR, con emissioni di 19 grammi/km…

Il legislatore ha messo a 0,20 grammi di Co2/km il limite per usufruire degli incentivi più cospicui. E tutti hanno sempre identificato nelle elettriche l’unica categoria di auto in grado di centrare questo obbiettivo, grazie alle emissioni zero. E invece no: la Toyota è riuscita a restare per un pelo entro questo limite, appunto con la versione plug-in della C-HR. Un modello che al motore a benzina da due litri da 152 Cv affianca un propulsore elettrico da 163 Cv, alimentato da una batteria da 13,8 kWh. Per un’autonomia in solo EV di 66 km, con ricarica fino a 7 kW di potenza. E con prestazioni più che accettabili, a partire da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi.

Naturalmente per usufruire nel bonus la C-HR deve restare nel limite di prezzo di 42.700 euro, ma il Corriere assicura che la versione base dell’ibrida plug-in non supererà il limite.

Aumenta il range elettrico, calano le emissioni…

Si tratterà di capire ora se il dato di emissioni fatto registrare dalla Toyota per questa vettura resterà un unicum. O se altri saranno in grado di centrare l’obiettivo. Quel che è certo è che, se la tecnologia delle elettriche sta migliorando velocemente, anche sul fronte delle ibride plug-in non si sta a guardare.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il caso della nuova Tiguan, per la quale la Volkswagen ha annunciato un’autonomia in solo elettrico di 120 km. Il tutto con una batteria da 19,7 km netti, oltretutto ricaricabile anche in corrente continua fino a 50 kW di potenza.

Insomma, non siamo più ai range di percorrenza dei primi modelli, ma su livelli che assicurano di coprire senza problemi gli spostamenti giornalieri. Anche se si tratta comunque di auto in genere con prezzi quasi in linea con quelli delle elettriche. Ma se adesso usufruissero degli stessi incentivi…

