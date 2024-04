In Sardegna il centro velico decarbonizzato

In Sardegna per imparare ad andare a vela o ad allenarsi per gli appuntamenti sportivi internazionali, a iniziare dalla Olimpiadi, lontano dagli idrocarburi. E l’obiettivo della scuola di formazione Way Sailing che lavora con grandi campioni e punta alla riconversione dei gommoni di servizio da termici ad elettrici.

Dal lago di Garda al mare di Sardegna a zero idrocarburi

Nei giorni scorsi abbiamo visitato il circolo Vela Arco di Riva del Garda (leggi qui) dove abbiamo provato il gommone a marchio Zer (Zero Electric Rib) di VSR.

Stessa filosofia anche in Sardegna, più precisamente nella località costiera di Pula con spiagge molto belle, dove con Way Sailing si punta alla decarbonizzazione. Sulla scia delle indicazioni, almeno nelle competizioni internazionali, della Federazione Internazionale della Vela (World Sailing).

Ha illustrato il progetto a Vaielettrico Enrico Strazzera, campione internazionale di vela e dal 2016 allenatore specializzato nella classe Laser. Ha allenato la squadra nazionale under 21 maschile e femminile e poi tanti atleti italiani, russi, polacchi.

Convertire in elettrico i gommoni di assistenza

Il piano in sintesi? “Il passaggio dall’utilizzo di mezzi tradizionali alimentati a combustibili fossili a una flotta composta interamente da imbarcazioni elettriche e l’uso dell’energia solare per le nostre attività. A Pula oltre all’attività velica vogliamo offrire anche servizi di assistenza per chi vuole fare altri sport sempre puntando alla massima sostenibilità. Dovremo partire a settembre“.

A Way Sailing sono specializzati nell’offerta di diversi servizi: “Dalla scuola di base fino alla preparazione olimpica, coinvolgendo allievi di tutte le età e livelli di preparazione. Le attività principali includono la vela su derive e windsurf, con un’attenzione particolare verso le imbarcazioni leggere. Inoltre, il centro offre opportunità per l’attività fisica attraverso programmi sportivi dedicati sulla spiaggia di Pula”.

L’addio agli idrocarburi? “La decisione di decarbonizzare il centro non solo risponde alla crescente volontà, con relativi programmi, da parte degli enti internazionali per ridurre le emissioni di carbonio, ma riflette anche una nostra visione sostenibile delle attività sportive e turistiche. Con l’implementazione di imbarcazioni elettriche e l’uso di energia solare per alimentare le attività vogliamo ridurre l’impatto ambientale”.

Risparmiare sui carburanti

Ecologia ed economia viaggiano insieme secondo Strazzera. “Questa transizione verso la decarbonizzazione offre molteplici vantaggi. Oltre all’ovvio beneficio ambientale derivante dalla riduzione delle emissioni nocive, vi è anche un vantaggio economico. L’utilizzo di imbarcazioni elettriche, soprattutto se alimentate da energia solare, può ridurre i costi operativi nel medio termine. I nostri mezzi sono sempre in acqua per quasi tutto l’anno“.

All’attività sportiva estiva in Sardegna infatti “uniamo anche quella invernale con l’assistenza delle squadre nazionali di Paesi nord europei come e Svezia, Finlandia e Belgio, che trovano nella Sardegna le condizioni ideali per l’allenamento durante i mesi invernali e che apprezzano l’impegno verso la decarbonizzazione”.

Sempre a livello internazionale: “Nella stagione estiva ci dedichiamo alle attività di base. Ma siamo impegnati tutto l’anno con corsi di vela windsurf per bambini, ragazzi e adulti. Poi collaborazioni attive con le scuole, università e tour operator. Ora siamo impegnati nei grandi eventi internazionali e mondiali. Eravamo al Trofeo Princesa Sofía, a Palma di Maiorca, prima tappa della Coppa del Mondo, per poi spostarci in Francia dove si disputano le olimpiadi”.

Sono numerosi gli atleti olimpionici seguiti dall’ungherese Maria Erdi, oltre che campione mondiale, all’italiana Silvia Zennaro per citarne alcuni.

