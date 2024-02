IM L6, altra cinese all’attacco di Tesla

IM L6, un altro modello cinese all’attacco di Tesla, in questo caso del Model 3. Arriverà in Europa l’anno prossimo, ma sarà già visibile al Salone di Ginevra.

IM L6, primo modello del marchio premium di MG

Tra i tanti debutti annunciati nel salone ginevrino (dal 26 febbraio al 3 marzo), ci sarà anche la prima globale del brand IM. IM è l’acronimo di Intelligent Mobility. Ed è il nuovo marchio con cui il colosso SAIC esplorerà quello che definisce il segmento new-premium, vetture elettriche performanti ma anche “intelligenti“. Affiancando così i modelli più economici della gamma MG. Il gruppo cinese fa sapere che “i modelli IM incarneranno l’impegno nello sviluppo di una piattaforma tecnologica avanzata. Con soluzioni all’avanguardia per l’assistenza e il controllo della guida (ADAS) su base Lidar. Capaci di offrire una capacità di ricostruzione della realtà stradale di altissima definizione, servizi intelligenti di connettività e tecnologia EV evoluta grazie agli 800 volt. La gamma IM sarà focalizzato su berline executive e SUV di dimensioni generose”.

Da 0 a 100 in meno di 3″, autonomia 800 km con batterie stato solido

In pratica IM starà a MG come Audi sta a Volkswagen. O Lexus a Toyota. Il gruppo cinese assicura che la nuova IM L6 “è creata per combinare prestazioni straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. E un’eccezionale autonomia fino a 800 chilometri, che rappresenta un unicum sul mercato”. Questa super-percorrenza, che avvicina le elettriche alle auto a benzina della stessa categoria, è ottenuta con la nuovissima batteria allo stato solido. Sarà disponibile anche una versione con batterie a ioni di litio, con 600 km di autonomia. Ancora non si parla di prezzi, i listini saranno comunicati probabilmente a fine anno. Attualmente il prodotto di punta della gamma MG in Europa è sicuramente la MG 4, che nel 2023 si è piazzata nona tra le elettriche più vendute in Italia,con 2.023 immatricolazioni.