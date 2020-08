Il prof alla ricarica della e-Golf, un’avventura fantozziana

Il prof alla ricarica della e-Golf, un’avventura a tratti fantozziana. Non siamo nel cuore dell’Africa più selvaggia, ma nella civilissima Germania di oggi.

Il prof in questione, per di più, non è uno sprovveduto. Johannes Schlaich insegna mobilità e trasporti alla Beuth University of Applied Science di Berlino. Il suo racconto è stato pubblicato sulla Volkswagen Newsroom (qui il testo integrale). Durante un viaggio di vacanza da Berlino all’isola di Usedom, nel nord della Germania, il prof ha provato come funziona l’elettrico sulle lunghe distanze.

Il prof alla ricarica: tutto bello ma se c’è un intoppo…

Quali impressioni ne ha ricavato?

“Usedom mi è piaciuta e il viaggio con l’e-Golf stato divertente. Ma abbiamo anche incontrato alcune difficoltà che hanno stravolto i nostri piani. Dovevamo essere più flessibili che con un motore diesel o benzina. Il motivo non era né l’e-Golf né l’e-mobility, ma piuttosto lo stato dell’infrastruttura di ricarica Nel complesso, sono tornato a casa con una foto a de facce“.

Che cosa l’ha convinta di più?

“La sensazione che si ha alla guida, piacevole e tranquilla. Le auto elettriche sono dinamiche. Sono divertenti, anche se di solito preferisco viaggiare in treno per viaggi più lunghi. Il secondo vantaggio: un’auto elettrica mi toglie un po ‘dei miei sensi di colpa. Si discute sempre di equilibrio ecologico, di transizione energetica. E capisco che, aumentando la produzione di energia da rinnovabili, i veicoli elettrici sono molto migliori per il clima rispetto ai motori a combustione. E viaggiano senza emissioni inquinanti locali”.

Quali invece gli svantaggi?

“Ho dovuto pianificare il percorso con maggiore attenzione, in modo da poter utilizzare le fermate intermedie per ricaricare. Lungo la strada, abbiamo avuto modo di conoscere una bella cittadina in cui altrimenti saremmo passati… Inoltre, la scelta degli hotel era limitata, perché dovevo prestare attenzione alle stazioni di ricarica nelle vicinanze. Come ricercatore universitario che si occupa di mobilità, mi interessa questo genere di cose. Ma credo che non sia la stessa per tutti. E diventa spiacevole quando succede qualcosa di inaspettato”.

Il prof alla ricarica: 4 km a piedi dall’hotel alla colonnina