In vacanza con la Hyundai Ioniq Electric? Si può fare, alla grande

L’auto elettrica? «Ottima per la città, ma in ferie….». Lo sentiamo ripetere da anni. Ma stavolta, complice il Coronavirus che ci ha fatto saltare il viaggio all’estero, abbiamo deciso di verificare su strada, a bordo di una Hyundai Ioniq Electric, quanto ci sia di vero in questo luogo comune.

A spasso sulle Dolomiti per smentire un luogo comune

La risposta è: poco o nulla. Far le vacanze in auto elettrica si può. L’abbiamo fatto noi. E l’abbiamo fatto con un’auto di grande livello, ma certo non fra quelle con autonomia tale da far dimenticare l’ansia da ricarica. Siamo infatti a bordo di una Hyundai Ioniq Electric che, con la batteria da 38,3 kWh al 100%, garantisce un’autonomia massima di 311 km. E noi dovremo farne quasi duemila.

Hyundai Italia ce la consegna martedì 14 luglio a Milano. La restituiamo il 28 luglio, sempre a Milano, con 1.745 km in più. La metà percorsi in autostrada. Poco più di un centinaio in città, fra Milano e Bologna. Il resto a spasso per le Dolomiti fra Veneto, Trentino e Alto Adige, su è giù da Cibiana, Giau, Staulanza, Cereda e Duran. Con quattro persone a bordo e relativi bagagli.

Problemi? Zero dalla nostra Ioniq: perfetta nel comfort, nelle prestazioni, nell’affidabilità e nella “disponibilità” ad approvvigionarsi di energia da ogni fonte possibile (in qualche caso di fortuna). Ma dell’auto parleremo più avanti.

Infrastrutture di ricarica, la solita nota dolente

Qualche seccatura in più ce l’ha procurata invece l’infrastruttura di ricarica. Nulla di nuovo sotto il sole di questa estate 2020, insomma. La copertura è ancora a macchia di leopardo, perfino nel ricco ed avanzato Nordest. L’alta montagna, come vedremo, è un buco nero. E stupisce Milano, dove ricaricare è un calvario per chi non abbia in tasca la tessera dedicata di A2A.

Siamo sempre fermi, quindi, alla ben nota jungla degli operatori e dei sistemi di pagamento. Noi abbiamo scelto di adottarne uno solo (il più completo e diffuso) che è Juice Pass di Enel X, interoperabile con importanti reti locali come Hera, Evway, Neogy. Ma non con A2A.

Nell’area di Milano città, punto di partenza della nostra vacanza, abbiamo perciò a disposizione una ventina di opzioni in tutto, e quasi tutte a ricarica accelerata in corrente alternata (AC). Per la nostra Ioniq, che in AC accetta al massimo 7-8 kW, significa stare attaccati 5-6 ore. Siamo alloggiati in zona Piazzale Loreto e la colonnina più vicina dista circa un km. E’ letteralmente nascosta nel parcheggio sotterraneo di un supermercato. Dobbiamo perlustrarlo a piedi per individuarla.

I problemi cominciano a…Milano

Ma quando entriamo con la nostra Ioniq (4,47 metri di lunghezza per 1,82 di larghezza) ci rendiamo conto che non c’è lo spazio fisico per la manovra d’accesso. Soluzione B: ricarica fast in una delle 3 stazioni in corrente continua (DC) operate da Enel X in uscita dal centro urbano. La indentifichiamo in estrema periferia, al confine con Segrate. Nel frattempo si è fatto buio. Niente illuminazione, nulla nel raggio di mezzo chilometro se non capannoni industriali deserti e sterpaglie. Un posto che mette i brividi. Arrangiandoci con i fari dell’auto proviamo a collegarci. Ma sul più bello l’app di Juice Pass ci fa sapere che “Ops, qualcosa è andato storto“. Non sappiamo cosa; e non lo sapremo mai, anche quando la scritta ricomparirà nei giorni successivi. E’ vero che potremmo chiamare il servizio di assistenza 24/24 per attivare la ricarica d’emergenza da remoto. Ma l’ambiente è inquietante. Poichè non siamo ancora a secco (la batteria è al 70%), decidiamo di soprassedere. Caricheremo il giorno successivo, diretti a Bologna in autostrada.

Ai caselli autostradali la colonnina c’è, ma non si vede

Le stazioni di rifornimento per le auto elettriche, si sa, sono bandite da tutte le aree di servizio autostradali: è un’anomalia che non ha uguali in Europa. Nessuna è quindi alle viste sui tratti che dovremo percorrere: A1 da Milano a Bologna, A14 da Bologna a Padova, A4 da Padova a Venezia, A57 Tangenziale Mestre, A27 Venezia-Belluno, A31 da Vicenza a Rovigo e di nuovo A14 fino a Bologna e A1 fino a Milano. La nostra app, però, ne segnala diverse, tutte fast, nei pressi dei principali caselli.

Immagini di raggiungerle a colpo sicuro seguendo le indicazioni del navigatore. In realtà devi ingaggiare una piccola caccia al tesoro. In mancanza di un’insegna, un’ indicazione, un cartello puoi arrivare infatti a meno di 15 metri senza vederle. A Fidenza, prima tappa del nostro viaggio, la colonnina è piazzata nel parcheggio dell’outlet “Village”, a poco più di un km dall’uscita. Raggiungerla è un gioco da ragazzi; vederla dal posto guida, nascosta com’è tra centinaia di auto posteggiate, un pò meno. Ci riusciamo solo dopo dieci minuti di esplorazione fra sensi unici e cartelli di “uscita” e “ingresso”.

Avevamo messo in conto mezz’ora di sosta per riportare la nostra batteria dal 30 al 90% ma alla fine contabilizziamo 45 minuti. Per fortuna abbondano nei dintorni le occasioni per uno spuntino.

Pensiamo che le cose andranno meglio nei giorni successivi, ma non sarà così’. Sperimenteremo altre tre colonnine fast prossime ai caselli (a Bologna uscita Fiera, a Spinea sulla tangenziale di Mestre e a Vicenza -Torri di Quartesolo sulla A 31) scoprendo che sono tutte imbucate nei più improbabili recessi dei centri abitati.

Perfino in provincia, dove potrebbero essere un volano d’affari per le piccole attività economiche e invece sono nascoste come qualcosa di cui vergognarsi. A Spinea, per esempio, è nel cortile di una carrozzeria da cui è difficile scorgere il centro commerciale che pure sta a meno di 500 metri. A Vicenza è in una strada chiusa, tra due fabbriche deserte (è sabato25 luglio) della zona industriale: aspettiamo il “pieno” seduti sul bordo di un marciapiede, all’ombra di un tiglio.

Il “buco nero” delle Dolomiti. Per fortuna la prolunga c’è

Le Dolomiti sono patrimonio Unesco: un vanto dell’Italia e un’eccellenza dell’Umanità. Per i viaggiatori elettrici, invece, sono il deserto dei tartari. A Belluno ti lasci alle spalle le ultime tre colonnine quick in AC e non ne troverai più nessuna fino alla fast di Cortina d’Ampezzo, un’ottantina di km più a Nord. C”è un’altra fast a Dobbiaco, ormai in Alto Adige, due a Fiera di Primiero in Trentino, una quick di Neogy in centro a San Martino di Castrozza. Ci fermeremo lì sulla via del ritorno. Tre ore con pausa pranzo.

Ma noi siamo di base a Zoldo Alto e in tutta la valle, da Longarone in su, non c’è nemmeno un albergo con una wall box. Il caso vuole che il posto auto del residence sia proprio sotto la finestra del nostro appartamento. Ci procuriamo una prolunga e con il caricatore di bordo ogni notte riusciamo a pompare 20-25 kWh di energia fresca nella nostra Ioniq. Che ben li accetta e ringrazia.

Batteria troppo piena, addio frenata rigenerativa

Con il pieno ogni mattina, cavalcare le vallate con la nostra Hyundai Ioniq Electric è un vero piacere. Ma attenzione a che direzione prendete. Se il primo tratto è in salita tutto bene. Ma se è in discesa, evitate di partire con la batteria al 100%: la frenata rigenerativa si interrompe (finchè non si ricrea lo spazio per stoccare l’energia recuperata) e siete costretti a pestare sul pedale del freno ad ogni curva. La Ioniq Electric pesa 16 quintali, altri due li abbiamo caricati noi, perciò i dischi rischiano di surriscaldarsi.

Ma fra i tornanti alpini sembra di danzare

A parte questo, l’auto elettrica sembra fatta apposta per i saliscendi alpini: la coppia istantanea della Inoniq elettrica (295 NM) e il bel motore sincrono a magneti permanenti da 100 kW (136 CV) consentono di fare proprio tutto ciò che serve in salita. La frenata rigenerativa, in discesa, ti accompagna in curva senza nessuno sforzo. Fra i tornanti sembra di danzare. Noi abbiamo sempre viaggiato in modalità Normale (si può optare anche per Eco o Sport). Ma anche così lo spunto ci consente di saltare in fretta auto lumaca e furgoni nei brevi rettilinei delle scalate dolomitiche.

La nostra Ioniq consuma meno di quel che dice

Nonostante ciò i consumi, anche con condizionatore acceso per metà del viaggio, sono rimasti regolarmente sotto le indicazioni del cruscotto e anche sotto quelli ufficiali, certificati secondo il ciclo WLTP. Guidando da vacanzieri, in montagna siamo rimasti sempre fra gli 11 e i 12 kWh per 100 km. In città e in autostrada (a 110 km/h) siamo rimasti attorno ai 14-14,5 kWh. In autostrada, rientrando a Milano, abbiamo testato i consumi a 130 km/h (Ioniq Electric fa al massimo i 165 km/h) e siamo arrivati a 15,4 kWh. Nell’insieme dei nostri 1.745 km abbiamo consumato 228 kWh di energia, con una media di 13,15 kWh ogni 100 km, contro i 13,3 ufficiali. Il costo totale, fra ricariche pubbliche (87,13 euro) e ricarica “domestica” con cavo penzolante dalla finestra, l’abbiamo calcolato in 115 euro. Quindi poco più di 6 centesimi a km.

Alla Hyundai Ioniq Electric diamo un bel 8 e mezzo

La Hyundai Ioniq Electric si è quindi dimostratata sincera, efficiente (leggi), risparmiosa ma anche, all’occorrenza, brillante. L’ideale per una vacanza in famiglia. Voto 8 e mezzo. Purtroppo il bagagliaio (462 litri) ne perde quasi 100 rispetto alla versione benzina. In quattro abbiamo caricato tutto; in cinque… Volendo essere pignoli aggiungiamo due appunti. Il navigatore di bordo, forse poco aggiornato, qualche volta ci ha mandato fuori itinerario. E il controllo automatico di corsia, entrando in funzione ad ogni riaccensione, crea attimi di imbarazzo nelle mezze curve di montagna, dove “tagliare” è inevitabile. Meglio ricordarsi subito di disattivarlo. Ottima la visualizzazione permanente degli stili di guida sul cruscotto; ottima pure l’inerzia dell’acceleratore alla velocità massima consentita, che aiuta a non superare i limiti anche con il cruise control adattivo disinserito. Il comfort è da auto premium benchè il prezzo chiavi in mano sia tra i più abbordabili fra le full electric di categoria: 41.200 euro per la versione Tech e 43.850 euro per quella Prime come la nostra.

Dal primo luglio la casa coreana ha lanciato “Maxi rottamazione Hyundai“, una promozione collegata agli incentivi statali che prevede un vantaggio cliente di 10.400 euro sul listino. Prezzo finale della Hyundai Ioniq Electric Tech: 30.800 euro.

Raccontateci anche voi le vostre vacanze elettriche

Anche la nostra vacanza in auto elettrica è promossa con un otto tondo. E’ vero che non tutto è andato liscio con la ricarica, ma in fondo non ci siamo mai trovati davvero in difficoltà. L’ansia da ricarica, insomma, non ci ha rovinato le ferie. Su 14 giorni di viaggio, il tempo effettivamente perso nei rifornimenti non ha superato le tre ore. In compenso abbiamo guidato con molto meno stress, abbiamo risparmiato qualche decina di euro in carburante, abbiamo evitato di metere in atmosfera un centinaio di kg di CO2. E ci siamo divertiti.

Buone ferie elettriche a tutti. E se al ritorno volete raccontarcele, fatevi avanti.