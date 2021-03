Il Power Day Volkswagen, che messaggio a Tesla&C.

Il Power Day Volkswagen si è risolto in un’incredibile spiegamento di forze da parte del colosso tedesco. Un messaggio molto forte, a Tesla &C.

Il Power Day, un enorme spiegamento di forze

Si dice sempre che la mobilità elettrica non si esaurisce nel costruire e vendere automobili. È un eco-sistema fatto di produzione e smaltimento di batterie, di reti di ricarica, di strumenti digitali che fanno delle vetture dei computer su 4 ruote. E in questo Tesla è stata maestra, con mille iniziative tra cui la rete dei Supercharger e una supremazia tecnologia celebrata nel Battery Day di settembre (qui l’articolo). La Volkswagen, che non ha mai nascosto di avere l’azienda di Elon Musk come riferimento nell’elettrico, ha voluto fare le cose molto più in grande con il suo Power Day. Mettendo in campo i suoi uomini di punta, a parte dal n.1 Herbert Diess, e i grandi capi delle aziende partner, tra cui l’italiano Francesco Starace dell’Enel. Una parata di stelle per dire: stiamo mettendo in campo forze e capitali enormi e ci occuperemo noi di tutto per dare un servizio completo a chi acquista un’auto elettrica. Anche facendo mestieri che non abbiamo mai fatto. Il messaggio non è solo a Tesla, ma anche ai competitor che ancora tentennano nella transizione all’elettrico: noi faremo questo. E siamo già a questo punto.

I sette progetti che riassumono la strategia VW

“Miriamo a ridurre il costo e la complessità della batteria e allo stesso tempo aumentarne l’autonomia e le prestazioni“, ha riassunto Thomas Schmall, consigliere del gruppo VW per la tecnologia. “Questo renderà finalmente la mobilità elettrica accessibile e la tecnologia di guida dominante“. I progetti sono riassunti in una nota che Volkswagen ha messo in rete, noi li approfondiamo in due articoli specifici. Eccoli in pillole: