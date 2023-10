Un motore elettrico alimentato da batteria per trasformare in ibridi i veicoli pesanti diesel e soprattutto diesel/gpl. Idea di Green Vehicles, azienda di Jesi nelle Marche, finanziata con i fondi del Pnrr per industrializzare il sistema in uno stabilimento a Fabriano. L’azienda vende anche bus tutti elettrici, converte auto d’epoca come la Spiaggina 500 della Fiat che ha conquistato gli influencer Ferragnez e punta pure sui quadricicli per il trasporto merci nelle città.

Da diesel a ibrido elettrico per ridurre costi e consumi

Vediamo più nel dettaglio questa tecnologia che secondo Enrico Cappanera, General Manager di Green Vehicles, ha un senso economico e ambientale: “Una scelta di transizione per chi non riesce a investire 200mila euro per un veicolo elettrico, ma può convertire in ibrido quello che ha già con un risparmio importante. Si riducono le emissioni del 15%, i costi di gestione fino al 25% ed i consumi di carburante fino al 20% rispetto ai normali motori endotermici. Se abbinato al sistema diesel/gpl il risparmio di combustibile diesel può superare il 50%“.

Ma di cosa si tratta? “Non abbiamo inventato niente di nuovo infatti è un brevetto di utilizzo e non di modello” puntualizza Cappanera. Nello specifico: “La peculiarità del Mild è la presenza di un motore elettrico che partecipa attivamente e costantemente alla trazione – spiega Lodovico Basilici Menini che ha contribuito allo sviluppo e ingegnerizzazione della tecnologia grazie alla sua tesi di laurea – nonostante sia relativamente piccolo e viene alimentato da una batteria, anch’essa di dimensioni contenute”.

Questo sistema “non va a modificare il funzionamento del motore termico, bensì lo coadiuva“. Un aiutino per aumentare la bassa efficienza del motore termico: “Come se il motore sforzasse meno e lavorasse ad un numero di giri più basso – sottolinea Lodovico – grazie al motore elettrico“.

Un’altra caratteristica del Kit di ibridizzazione per veicoli con motori endotermici after market (questa la definizione) è la produzione di energia: “Il motore elettrico funziona anche da generatore e nelle fasi di decelerazione e di frenata viene recuperata l’energia, che altrimenti andrebbe persa, e accumulata nella batteria“.

Quali sono i vantaggi?

Li spiega sempre Lodovico Basilici Menini: “Il basso impatto in termini di costo, nonché la sua semplicità di installazione. Da non sottovalutare la leggerezza e lo spazio minimo di ingombro, che permettono di mantenere inalterato lo spazio dell’abitacolo interno della vettura“.

Il progettista, come l’azienda, sono convinti del futuro elettrico della mobilità ma “in un contesto impegnativo, non tanto dal punto di vista tecnico ma economico, politico e burocratico una soluzione ibrida rappresenta una transizione parziale e progressiva fino ad arrivare al full electric“. Il kit soprattutto per bus, minubus e furgoni. Insomma mezzi da lavoro.

A Fabriano lo stabilimento finanziato con i fondi del Pnrr

Una notizia molto interessante è il finanziamento, l’azienda ha vinto un bando Invitalia, da 1,3 milioni (50% a fondo perduto) ottenuti per lo sviluppo e l’ingegnerizzazione del progetto.

Sarebbe il primo stabilimento retrofit italiano, esistono altre aziende ma con delle officine, dove si offriranno “una gamma di kit power train diversi, che possano coprire le tipologie e i modelli più comuni presenti nel mercato“.

Un dato interessante per ridurre i tempi “in questo modo la richiesta di un cliente non dovrà attendere la fase iniziale di progettazione, tipicamente anche la più onerosa, ma saranno già pronti disegni e componenti per poter realizzare il tutto in poche settimane“.

Vinta la gara ad Ancona per nove minibus elettrici

La Green Vehicles non è solo ibrido (come si può leggere in questo articolo e in questo dedicato a una commessa per Iveco), come spiega a Vaielettrico, il manager Cappanera: “Abbiamo sviluppato tre quadricicli leggeri per la logistica e il trasporto merci in ambito urbano. Ma in questo caso servono fondi e investimenti”. Si tratta di Elettra Buggy, Elettra Cargo e Elettra City di cui abbiamo già scritto (leggi qui).

In attesa di questa nuova imprese in azienda festeggiano: “Abbiamo vinto il bando di gara del Comune di Ancona a cui dobbiamo fornire nove autobus elettrici per 3,1 milioni“.

Ma non è finita qui a giugno scorso l’azienda ha consegnato uno scuolabus completamente elettrico al Comune di Piobbico. Si tratta di un veicolo con doppia omologazione (30 posti a sedere + 2 di servizio e 26 posti a sedere + 1 disabile su carrozzella + 2 di servizio) che trasporta gli studenti della scuola dell’obbligo.

La 500 spiaggina elettrificata che piace ai Ferragnez

Non solo autobus e minibus. Green Vehicles converte in elettrico anche le auto. Uno dei lavori più prestigiosi è la 500 d’epoca, l’iconica Spiaggina, allestita per l’Hotel Passalacqua. Un 5 stelle sul Lago di Como, primo nella classifica dei 50 migliori hotel al mondo.

Apprezzata anche dalla coppia Ferragni e Fedez che hanno condiviso sui loro canali social il veicolo a emissioni zero. “Si tratta del progetto Elettrovintage – spiega il General Manager di Green Vehicles – dedicato all’elettrificazione di auto d’epoca che hanno fatto la storia“.

Il veicolo convertito è una Fiat 500 modello F del 1968. Sono state utilizzate le batterie LiFePO4. L’autonomia è di circa 100 km e può raggiungere la velocità di 80 km/h.

La filosofia aziendale è un kit retrofit omologato ma massima personalizzazione su carrozzeria e interni. Insomma l’azienda sta percorrendo le diverse strade verso la riduzione delle emissioni e l’elettrificazione.

