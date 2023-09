I No BEV? Lasciamoli perdere

E’ inutile, forse addirittura controproducente, ribattere punto per punto alle fake news dei No BEV. Non cambieranno mai idea e in fondo è meglio così: noi elettrici potremo continuare a goderci i vantaggi di essere una nicchia di privilegiati. E’ la tesi di Franco Fellicò, un assiduo lettore con il gusto di dire spesso la sua. Noi ci permettiamo di dissentire, ma pubblichamo di buon grado le sue riflessioni. Voi cosa ne pensate?

Ho 88 anni, amo l’innovazione, viaggio in elettrica

di Franco Fellicò

Il mondo è sempre stato diviso in due. C’è sempre stato chi la pensa in un modo e chi invece è contrario e, sempre, ognuno rimane convinto di quello che pensa.

Le nuove tecnologie sono sempre state avversate da chi è abbarbicato al suo vecchio mondo. In genere sono i più anziani a resistere alle innovazioni, e spesso ci sono anche molti giovani, ma mai i giovanissimi.

Non tutti sanno invece che chi scrive ha 88 anni, ma ha sempre guardato al futuro e naturalmente non poteva non essere proprietario di una BEV (nel mio caso è una Mercedes EQA 250).

I negazionisti sono tanti in tutti i campi ma comunque rimangono sempre una sparuta minoranza e scompaiono del tutto se non in pochi anni, certamente con l’arrivo delle nuove generazioni.

Tutti abbiamo avuto qualche parente o qualche amico che si è intestardito a voler fare a mano quello che i computer fanno molto meglio, più velocemente e senza sbagliare; ma ormai per essi, come tutti sappiamo, il negazionismo è definitivamente scomparso; e in questo caso prima dell’arrivo della nuova generazione; infatti anche chi per molto tempo ha detestato i computer oggi li ha in casa, in tasca e forse anche al polso!

E sappiamo che anche le prime auto sono state contestate da chi continuava a preferire le carrozze trainate dai cavalli.

Se gli amici ci bombardano di articoli No Bev…

Oggi è la volta dell’auto elettrica e verso di essa vediamo che si moltiplicano le critiche ogni giorno; io stesso ricevo anche da amici cari gli articoli dei NO BEV oltre che i video, come qualche giorno fa, quello insulso dell’ing. Fabio Castellucci.

Mel mio piccolo ho più volte cercato di dire anche la mia in favore del grande passo avanti per la mobilità, ma ora mi sono stancato e ho deciso di vedere la cosa da tutt’altro punto di vista.

Mi sono domandato se è il caso di insistere ancora nella difesa delle BEV per convincere chi invece, radicato nelle sue convinzioni, continua a parlarne male e a odiarle; e ho deciso che la cosa migliore da fare è di lasciar perdere e ignorare questi individui che sono spesso solo in cerca di popolarità. E allora invito anche i miei colleghi a fare altrettanto perché noi favorevoli e proprietari di BEV ne abbiamo solo da guadagnare.

…noi abbiamo solo da guadagnarci

Ed ecco la spiegazione. Ciascuno di noi, dopo aver affrontato una spesa non certo da poco, sta godendo di certi benefici che i No BEV non hanno:

noi viaggiamo in un auto estremamente più silenziosa della migliore auto termica esistente;

noi abbiamo vetture che pur senza alcun ruggito del motore, sono molto più scattanti di una ICE di analoga classe;

noi non paghiamo il bollo per cinque anni e quando scadrà quel periodo pagheremo una tassa che sarà un quarto di quella di una termica;

noi possiamo entrare senza problemi nelle aree ZTL e possiamo posteggiare gratis nelle strisce blu:

noi paghiamo i tagliandi di manutenzione meno della metà di una qualunque termica;

noi, specie se ricarichiamo in casa o alle colonnine lente, risparmiamo molto più di loro per viaggiare; se poi abbiamo anche un impianto fotovoltaico allora ci spostiamo addirittura gratis;

noi quindi siamo già nel futuro e loro NO.

Ma con questo elenco di vantaggi, che non è neanche esaustivo, non intendo questa volta convincere nessuno dei No BEV, anzi mi auguro che essi rimangano fedeli alle loro convinzioni e anzi spero che le loro fila si ingrossino, piuttosto che ridursi.

Se infatti il numero dei No BEV rimarrà sufficientemente alto, noi saremo al sicuro; nel senso che non perderemo nessuno dei vantaggi che abbiamo; mentre se essi dovessero diminuire fino ad essere in pochissimi, molti dei vantaggi che noi oggi abbiamo, si perderanno.

Con le tasse i No BEV ci finanziano il welfare

Noi infatti viviamo in un Paese in cui il Governo ha deciso di utilizzare il consumo dei carburanti per rimpinguare fortemente le sue voraci fauci; e se tutti gli automobilisti dovessero decidere di non rifornirsi più di carburante e di passare nel mondo delle BEV, lo Stato rischierebbe immediatamente il default.

Dunque c’è da aspettarsi, se fossimo tutti dotati di auto elettriche, di vederci piovere montagne di accise questa volta sull’energia elettrica usata per la trazione e magari potremmo essere tassati anche se detta energia fosse prodotta in autonomia dai nostri pannelli fotovoltaici; ci farebbero anche pagare un bollo salato e tante altri balzelli.

Godiamoci i nostri vantaggi in silenzio

Ed invece godiamoci i nostri vantaggi in silenzio, lasciamo che siano loro a sostenere lo Stato con tasse di proprietà e accise; noi vivremo tranquilli e beati solo finché ci saranno loro a bruciare combustibili, mentre loro per resistere dovranno pagare le auto anche sempre di più per le limitazioni sempre maggiori che saranno necessariamente imposte per contrastare l’inquinamento.

La mia proposta è quindi di smettere di cercare di convincerli; più durerà la loro resistenza e per più tempo noi godremo dei nostri vantaggi. Naturalmente la conversione totale ci sarà comunque e allora torneremo ad essere tartassati tutti quanti.

A nostro parere

Come provocazione, Franco, il suo suggeriento ci può anche stare. Ma non si illuda che accumulare altro ritardo nell’adozione di una nuova tecnologia, qualunque essa sia, non comporti pesanti conseguenze.

Finchè gli automobilisti elettrici resteranno un nicchia, infatti, non sivilupperemo in Italia una efficace rete di ricarica pubblica e un servizio di assistenza capillare.

L’industria italiana dell’automotive, restando aggrappata alla tecnologia termica via via abbandonata dal resto del mondo, perderà definitivamente il treno dell’elettricaficazione e rischierà la desertificazione.

Nessun grande investitore internazionale verrà in Italia ad impiantare qui una gigafctory di batterie o una linea di produzione di BEV; si rivolgerà ai paesi confinanti, come già stiamo vedendo. I costruttori non avranno alcun interesse a stimolare il nostro mercato con promozioni, rifornimenti puntuali, nuovi modelli.

Perderà slancio lo sforzo del sistema scolastico per formare nuove competenze e scovare nuovi talenti.

E per i nostri decisori politici, se anche fossero convinti dell’inevitabilità della transizione (e non tutti lo sono, anzi) sarebbe sempre più difficile giustificare gli incentivi concessi ad automobilisti che l’opinione pubblica considera una nicchia di ricchi privilegiati. I segnali li vediamo già: sono bloccati da un anno e mezzo gli incentivi per la ricarica domestica e quelli inutilizzati per l’acquisto di veicoli a zero emissioni saranno probabilmente dirottati sulle auto termiche.

“Il sonno della ragione genera i mostri“. E’ il titolo della famosa opera del pittore spagnolo Francisco Goya, ma calza a pennello con quello che stiamo leggendo sui giornali e vedendo su Internet o in Tv.

