Formigli 2.0: guai a chi non ha 50 mila euro per la Tesla

Formigli 2.0: guai a chi non ha 50 mila euro per la...

Ha avuto un anno e otto mesi, Corrado Formigli, per far “Piazza pulita” di tutte le bufale sull’auto elettrica che propinò agli spettatori di La7 il 24 settembre del 2021. Anche la sua inviata speciale Chiara Proietti avrebbe avuto tutto il tempo per imparare che le auto elettriche si ricaricano in due modi: con le colonnine lente in AC o con quelle fast e ultrafast in DC.

Il tempo passa, ma non per Formigli e la sua inviata

Eppure, replicando ieri sera il viaggio Odissea Roma-Reggio Calabria che nel settembre 2021 richiese 52 minuti e rotti, ha replicato anche le ridicole fandonie del primo. Con una sola variante: fatto con la Tesla da «50 mila euro» tutto fila liscio. Ma basta ricorrere alle rete di ricarica pubblica (quella che devono utilizzare tutti i comuni mortali), anzichè ai Supercharger, e quel viaggio è di nuovo un calvario.

Nel 2021 Vaielettrico dimostrò che con una piccola Renault Zoe guidata da un signore che mai aveva messo le mani sul volante di una EV (però ci mise velocemente la testa) lo stesso viaggio si poteva compiere in 9 ore e 43 minuti. E due anni fa non esisteva ancora la rete Free to X in autostrada. Un mese più tardi la comitiva di Bentornati al Sud alla guida di auto elettriche le più diverse se lo rifece in tutto allegria, ancora più velocemente.

Da allora sono state vendute oltre 30 milioni di auto elettriche nel mondo e più di tre milioni solo in Europa. Le colonnine sono quadruplicate anche in Italia e oggi superano le 45 mila. Duecentomila italiani usano auto elettriche ogni giorno. Ma Formigli finge di non saperlo.

Chiara Proietti può essere accusata soltanto di pigrizia per non aver fatto i compiti a casa. Altrimenti si sarebbe accorta che nel frattempo ha Free to X ha installato 12 stazioni di ricarica ultrarapide (fra 150 e 300 kW) su quella tratta autostradale, e un’altra decina le hanno piazzate altri operatori.

Sostenibilità secondo Formigli: tutto ma non toglietegli i pistoni

Il suo capo Formigli, invece, ha proficuamente sfruttato i 20 mesi a disposizione per escogitare una nuova argomentazione contro l’auto elettrica, cioè uno slogan 2.0 che riassuma i pregiudizi dominanti nell’Italia di oggi. E l’ha trovato: l’auto elettrica è un giocattolo per ricchi. Chi ha 50 mila euro da mettere sul tavolo per una Tesla se la passa da dio. Ma chi non li ha? Ore e ore ad aspettare che l’auto ricarichi in AC e imprecazione di fronte a colonnine guaste o disattivate. Improponibile.

Tutto è documentato dalla Proietti che nel viaggio di ritorno decide di non ricorrere ai Supercharger. Scende quindi dall’Olimpo dei privilegiati e si butta sulle ricariche del popolo: le colonnine lente di Enel X Way. Quindi è costretta ad uscire dall’autostrada peregrinando tra anonimi borghi. Dove ovviamente le colonnine si inceppano o l’app non riesce ad attivarle. Si connette a una terza (pare una Dc da 50 kw), ma uffa, va lentissima. A questo punto Chiara si stufa e completa il suo viaggio di rientro verso Roma tornando nel mondo dei privilegiati, quello dei Tesla Supercharger.

Insomma, in una puntata di “Piazza Pulita” dedicata alla crisi climatica e alla transizione energetica, Formigli ci dice che tutto si può e si deve fare, tranne immaginare che le auto smettano di bruciare petrolio.

